Ставь на матч Уэльс – Нидерланды или Бельгия – Польша с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
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Второй тур Лиги Наций: Уэльс на кураже после выхода на ЧМ-2022 примет Нидерланды, которые в первом туре разгромили Бельгию 4:1. Поляки же в Брюсселе сыграют с бельгийцами, которые намерены реабилитироваться за обидное поражение. Будут ли неожиданные результаты?
⏰ 21:45
(7.00) Уэльс – Нидерланды (1.50)
- Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 3.10. В последних 4 домашних матчах Уэльс забивает в первом тайме;
- П2 за 1.50. Нидерланды одержали победу в 6 из последних 7 матчей;
⏰ 21:45
(1.63) Бельгия – Польша (5.85)
- Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.27. В последних 12 матчах Польша забивает во втором тайме;
- ТБ (2,5) за 1.85. В каждом из последних 5 домашних матчей Бельгии было забито более 2 мячей.