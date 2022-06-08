Ставь на матч Уэльс – Нидерланды или Бельгия – Польша с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

Второй тур Лиги Наций: Уэльс на кураже после выхода на ЧМ-2022 примет Нидерланды, которые в первом туре разгромили Бельгию 4:1. Поляки же в Брюсселе сыграют с бельгийцами, которые намерены реабилитироваться за обидное поражение. Будут ли неожиданные результаты?

⏰ 21:45

Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 3.10. В последних 4 домашних матчах Уэльс забивает в первом тайме;

за 3.10. В последних 4 домашних матчах Уэльс забивает в первом тайме; П2 за 1.50. Нидерланды одержали победу в 6 из последних 7 матчей;

⏰ 21:45