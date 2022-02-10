«Ливерпуль» снова потеряет очки против «Лестера»? Ставь на главный матч тура АПЛ вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
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«Лестер» не проигрывает в 3 последних очных матчах! В игре первого круга «Лестер» был сильнее — 1:0. Удастся ли «Ливерпулю» прервать трехматчевую серию без побед против команды Роджерса?
⏰ 22:45
(1.25) «Ливерпуль» – «Лестер» (11.00)
Мы собрали три статистических факта к этому матчу, а «Фонбет» дарит фрибет 2000 рублей!
- ИТ1Б (2,5) за 1.80. В последних 5 играх «Ливерпуль» забивает по 2,20 гола за матч.
- Ф2 (1,5) за 2.25. Ставка заходила в 8 из 10 последних личных встреч команд.
- ТБ (3) за 1.50. «Верх» зафиксирован в 3 из 5 последних матчей обоих клубов.