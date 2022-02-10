«Ливерпуль» снова потеряет очки против «Лестера»? Ставь на главный матч тура АПЛ вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

«Лестер» не проигрывает в 3 последних очных матчах! В игре первого круга «Лестер» был сильнее — 1:0. Удастся ли «Ливерпулю» прервать трехматчевую серию без побед против команды Роджерса?

⏰ 22:45

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