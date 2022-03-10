«Барселона» и «Севилья» начнут этот раунд с побед? Используй фрибет 2000 рублей от «Фонбет» и ставь на матчи испанских клубов!

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ЛЕ традиционно сменяет ЛЧ. Сегодня пройдут первые матчи ⅛ финала, в которых примут участие испанские гранды. Сможет ли «Севилья» обыграть неуступчивый «Вест Хэм» Влашича? А как поведет себя «Барселона» в игре против проблемного «Галатасарая»?
⏰ 20:45
(2.10) «Севилья» – «Вест Хэм» (4.05)
- Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.65. В 5 из 6 предыдущих выездных матчей в ЛЕ лондонцы забивали в первой половине матча.
⏰ 23:00
(1.15) «Барселона» – «Галатасарай» (20.00)
- ИТ2Б (0,5) за 2.25 «Галатасарай» отличался в 6 из 8 последних выездных матчей в еврокубках.