«Ман Сити» – «Ливерпуль»: ставь на главный матч тура с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

Команды встретятся не только в главном матче тура и выходных, но и, возможно, в главной игре сезона в АПЛ. «Ливерпуль» отстает от «Ман Сити» всего на один балл, поэтому игра важна для обеих команд. В матче первого круга команды сыграли 2:2. Сумеют ли ливерпульцы занять лидирующую позицию?

⏰ 18:30

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