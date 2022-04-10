«Ман Сити» – «Ливерпуль»: ставь на главный матч тура с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
В каждом из последних 3 очных матчей забивают обе команды. Ставь на ОЗ вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
Команды встретятся не только в главном матче тура и выходных, но и, возможно, в главной игре сезона в АПЛ. «Ливерпуль» отстает от «Ман Сити» всего на один балл, поэтому игра важна для обеих команд. В матче первого круга команды сыграли 2:2. Сумеют ли ливерпульцы занять лидирующую позицию?
⏰ 18:30
(2.10) «Ман Сити» – «Ливерпуль» (3.35)
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- П2 за 3.35. «Ливерпуль» победил в 10 матчах кряду.
- ТМ (2,5) за 2.15. В каждом из последних 4 матчей «Ливерпуля» было забито 2 и менее мячей.
- Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.75. В последних 5 домашних матчах «Ман Сити» забивает «Ливерпулю» в первом тайме.