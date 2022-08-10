«Реал» возьмет первый трофей в сезоне? Ставь на Суперкубок Европы с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!
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Сегодня в Финляндии победители ЛЧ и ЛЕ сезона-2021/22 «Реал» и «Айнтрахт» разыграют между собой первый европейский трофей нового сезона. Возьмут ли испанцы свой пятый Суперкубок Европы? Получится ли у «Айнтрахта» противостоять мощной атаке «сливочных»?
В случае успеха, «Реал» может сравняться с «Барселоной» и «Миланом» по числу выигранных Суперкубков Европы.
⏰ 22:00
(1.50) «Реал» – «Айнтрахт» (7.20)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а «Фонбет» дарит фрибет до 2500 рублей! на этот матч!
- Х2 за 2.92. «Айнтрахт» не проиграл в 4 из 5 последних матчей;
- ТМ (2,50) за 2.39. Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Реала»;
- ОЗ: Да за 1.80. «Реал» забивал в 3 из 4 последних матчей, а «Айнтрахт» отличался забитым мячом в 4 последних играх.