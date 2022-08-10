«Реал» возьмет первый трофей в сезоне? Ставь на Суперкубок Европы с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

Сегодня в Финляндии победители ЛЧ и ЛЕ сезона-2021/22 «Реал» и «Айнтрахт» разыграют между собой первый европейский трофей нового сезона. Возьмут ли испанцы свой пятый Суперкубок Европы? Получится ли у «Айнтрахта» противостоять мощной атаке «сливочных»?

В случае успеха, «Реал» может сравняться с «Барселоной» и «Миланом» по числу выигранных Суперкубков Европы.

⏰ 22:00

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