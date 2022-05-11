«Ювентус» возьмет реванш за поражение в Суперкубке? Ставь на финал Кубка Италии вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

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«Ювентус» все еще может выиграть трофей в этом сезоне, однако «Интер» намерен оформить «золотой дубль», ведь команда Индзаги по-прежнему борется за чемпионство. В январе «Ювентус» уступил «Интеру» в Суперкубке Италии, пропустив на 120+1. Сумеет ли команда Аллегри взять реванш?
⏰ 22:00
(3.35) «Ювентус» – «Интер» (2.25)
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- П2 за 2.25. «Интер» победил в 7 из последних 8 матчей.
- ТБ (2,5) за 2.00. В каждом из последних 6 матчей «Интера» было забито более 2 мячей.
- ОЗ: Да за 1.73. В последних 3 матчах «Ювентуса» забивают обе команды.