«Ювентус» возьмет реванш за поражение в Суперкубке? Ставь на финал Кубка Италии вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

«Ювентус» все еще может выиграть трофей в этом сезоне, однако «Интер» намерен оформить «золотой дубль», ведь команда Индзаги по-прежнему борется за чемпионство. В январе «Ювентус» уступил «Интеру» в Суперкубке Италии, пропустив на 120+1. Сумеет ли команда Аллегри взять реванш?

⏰ 22:00

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