Betting Insider

Эль-Класико: ставь на матч «Барселона» – «Реал» вместе с фрибетом 1000 рублей от «Фонбет»!

автор Данила Карзанов

«Реал» побеждает в 4 последних класико кряду. Победа «Реала» + фрибет 1000 = 1950 рублей!

Первый полуфинальный матч Суперкубка Испании пройдет в рамках класико. Педри и Торрес будут в заявке «Барсы», у команды Анчелотти основные игроки в строю. Кто же отправится в финал? 

⏰ 22:00

(3.75) «Барселона» – «Реал» (1.95)

Мы собрали топ-3 тренда к игре, а «Фонбет» дарит фрибет 1000 рублей к этому матчу!

  • ОЗ (да) + ТБ (2,5) за 1.95. Ставка проходит в 3 последних очных матчах.
  • 1Х за 1.85. «Барса» не проигрывает 6 игр подряд. 
  • ИТ1М (1,5) за 1.50. В 6 последних очных матчах «Барса» забивает не более 1 гола за встречу. 

🕑 Не жди вечера — ставь на класико прямо сейчас!