Эль-Класико: ставь на матч «Барселона» – «Реал» вместе с фрибетом 1000 рублей от «Фонбет»!
«Реал» побеждает в 4 последних класико кряду. Победа «Реала» + фрибет 1000 = 1950 рублей!
Первый полуфинальный матч Суперкубка Испании пройдет в рамках класико. Педри и Торрес будут в заявке «Барсы», у команды Анчелотти основные игроки в строю. Кто же отправится в финал?
⏰ 22:00
(3.75) «Барселона» – «Реал» (1.95)
Мы собрали топ-3 тренда к игре, а «Фонбет» дарит фрибет 1000 рублей к этому матчу!
- ОЗ (да) + ТБ (2,5) за 1.95. Ставка проходит в 3 последних очных матчах.
- 1Х за 1.85. «Барса» не проигрывает 6 игр подряд.
- ИТ1М (1,5) за 1.50. В 6 последних очных матчах «Барса» забивает не более 1 гола за встречу.