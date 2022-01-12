Эль-Класико: ставь на матч «Барселона» – «Реал» вместе с фрибетом 1000 рублей от «Фонбет»!

Первый полуфинальный матч Суперкубка Испании пройдет в рамках класико. Педри и Торрес будут в заявке «Барсы», у команды Анчелотти основные игроки в строю. Кто же отправится в финал?



⏰ 22:00

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