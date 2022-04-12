«Реал» – «Челси»: ставь на главный матч тура с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
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В первой встрече «Реал» переиграл «Челси» в Лондоне (3:1). Однако в прошлом году лондонцы сыграли вничью на «Бернабеу». Сможет ли команда Тухеля побороться за путевку в полуфинал ЛЧ?
⏰ 22:00
(2.40) «Реал» – «Челси» (2.85)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а «Фонбет» дарит фрибет 2000 рублей!
- ИТ2Б (1,5) за 2.45. В последних 5 играх «Челси» забивает в среднем по 2,40 гола за матч.
- ОЗ (нет) за 2.30. Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей «Реала».
- ТБ (2,5) за 1.80. «Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр обеих команд.