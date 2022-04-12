«Реал» – «Челси»: ставь на главный матч тура с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

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В первой встрече «Реал» переиграл «Челси» в Лондоне (3:1). Однако в прошлом году лондонцы сыграли вничью на «Бернабеу». Сможет ли команда Тухеля побороться за путевку в полуфинал ЛЧ?

⏰ 22:00

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