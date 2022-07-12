Тен Хаг начнет карьеру в новом клубе с победы? Ставь на «МЮ» – «Ливерпуль» с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

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Сегодня в Бангкоке в рамках азиатского турне «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют товарищеский матч. Свою первую игру в качестве наставника «манкунианцев» проведет Эрик тен Хаг. Как сложится его первая игра, если в заявке турне не указан Роналду?
⏰ 16:00
(3.50) «МЮ» – «Ливерпуль» (1.93)
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- Первый тайм: Ничья за 2.50. «Ливерпуль» сыграл вничью в первом тайме в 6 матчах кряду;
- ТБ (3,5) за 2.05. Ставка сыграла в 4 последних очных матчах;
- П2 за 1.93. «Ливерпуль» выиграл три последних очных матча.