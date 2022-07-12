Тен Хаг начнет карьеру в новом клубе с победы? Ставь на «МЮ» – «Ливерпуль» с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

Сегодня в Бангкоке в рамках азиатского турне «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют товарищеский матч. Свою первую игру в качестве наставника «манкунианцев» проведет Эрик тен Хаг. Как сложится его первая игра, если в заявке турне не указан Роналду?

⏰ 16:00

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