«Спартак» возьмет реванш за поражение в первом круге? Используй фрибет 2000 рублей для ставки на «Спартак» – «Краснодар»!
«Краснодар» забивал минимум два гола в 4 последних матчах. Забирай фрибет 2000 рублей и ставь на ИТ гостей!
Этот тур РПЛ дарит еще один топовый матч. «Краснодар» во второй раз сыграет без легионеров, а «Спартаку» помогут все купленные игроки этой зимой. В конце ноября краснодарцы выиграли 2:1, но смогут ли они набрать очки в гостях?
⏰ 19:00
(1.60) «Спартак» – «Краснодар» (5.20)
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- Х2 за 2.30. «Краснодар» не проиграл в 6 из 7 последних выездных матчей в РПЛ.
- Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.03. В последних 4 матчах «Спартак» пропускает от «Краснодара» во втором тайме.
- ОЗ: Да за 1.82. В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.