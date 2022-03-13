«Спартак» возьмет реванш за поражение в первом круге? Используй фрибет 2000 рублей для ставки на «Спартак» – «Краснодар»!

Этот тур РПЛ дарит еще один топовый матч. «Краснодар» во второй раз сыграет без легионеров, а «Спартаку» помогут все купленные игроки этой зимой. В конце ноября краснодарцы выиграли 2:1, но смогут ли они набрать очки в гостях?

⏰ 19:00

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