«Челси» возьмет реванш за Кубок Лиги? Ставь на финал Кубка Англии вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

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«Ливерпуль» все еще может сделать требл в этом сезоне — для этого команде Клоппа нужно выиграть Кубок Англии и ЛЧ! В феврале «Челси» уступил ливерпульцам в финале Кубка Лиги (0:0, 10:11 по пенальти). Сумеют ли лондонцы отыграться?

⏰ 18:45

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