«Челси» возьмет реванш за Кубок Лиги? Ставь на финал Кубка Англии вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

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«Ливерпуль» все еще может сделать требл в этом сезоне — для этого команде Клоппа нужно выиграть Кубок Англии и ЛЧ! В феврале «Челси» уступил ливерпульцам в финале Кубка Лиги (0:0, 10:11 по пенальти). Сумеют ли лондонцы отыграться?
⏰ 18:45
(3.50) «Челси» – «Ливерпуль» (2.10)
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- 1Х за 1.75. «Челси» не проигрывает в 4 личных встречах кряду в основное время.
- ИТ2Б (1,5) за 2.05. В последних 5 играх «Ливерпуль» забивает в среднем по 1,80 гола за матч.
- ОЗ (да) за 1.73. Ставка сыграла в 3 последних матчах «Ливерпуля».