Betting Insider

«Челси» победит в шестом очном матче подряд? Ставь на топ-матч АПЛ с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

автор Данила Карзанов

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В прошлом сезоне команда Конте 4 раза уступила «Челси» с общим счетом 0:8 — дважды в АПЛ и 1/2 Кубка Лиги. Сможет ли «Тоттенхэм» прервать серию поражений в гостевом дерби? 

⏰ 18:30 

(2.20) «Челси» – «Тоттенхэм» (3.30)

Мы собрали топ-3 тренда к игре, а «Фонбет» дарит фрибет 2500 рублей на этот матч!

  • ОЗ (нет) за 2.12. Ставка сыграла в 6 последних очных играх команд;
  • П1 за 2.20. «Челси» побеждает в 5 очных встречах кряду в АПЛ;
  • ТМ (2,5) за 1.88. «Низ» заходит в 8 из 10 последних официальных матчей между командами.

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