«Челси» победит в шестом очном матче подряд? Ставь на топ-матч АПЛ с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

Заряжай на лондонское дерби с эксклюзивным фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

В прошлом сезоне команда Конте 4 раза уступила «Челси» с общим счетом 0:8 — дважды в АПЛ и 1/2 Кубка Лиги. Сможет ли «Тоттенхэм» прервать серию поражений в гостевом дерби?

⏰ 18:30

Мы собрали топ-3 тренда к игре, а «Фонбет» дарит фрибет 2500 рублей на этот матч!