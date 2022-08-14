«Челси» победит в шестом очном матче подряд? Ставь на топ-матч АПЛ с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

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В прошлом сезоне команда Конте 4 раза уступила «Челси» с общим счетом 0:8 — дважды в АПЛ и 1/2 Кубка Лиги. Сможет ли «Тоттенхэм» прервать серию поражений в гостевом дерби?
⏰ 18:30
(2.20) «Челси» – «Тоттенхэм» (3.30)
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- ОЗ (нет) за 2.12. Ставка сыграла в 6 последних очных играх команд;
- П1 за 2.20. «Челси» побеждает в 5 очных встречах кряду в АПЛ;
- ТМ (2,5) за 1.88. «Низ» заходит в 8 из 10 последних официальных матчей между командами.