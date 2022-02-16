Индзаги против Клоппа: ставь на «Интер» – «Ливерпуль» вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

Итальянцы сыграют без Бареллы, Бастони, Весино, Госенса и Корреа. Юргену Клоппу будут доступны все игроки основы. Будет ли Салах готов психологически после поражения в финале Кубка Африки? А забьет ли Мане? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем уже сегодня!

⏰ 23:00

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