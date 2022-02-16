Индзаги против Клоппа: ставь на «Интер» – «Ливерпуль» вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
«Ливерпуль» забивал в 6 последних матчах. Ставь на ИТ англичан вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
Итальянцы сыграют без Бареллы, Бастони, Весино, Госенса и Корреа. Юргену Клоппу будут доступны все игроки основы. Будет ли Салах готов психологически после поражения в финале Кубка Африки? А забьет ли Мане? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем уже сегодня!
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(3.55) «Интер» – «Ливерпуль» (2.15)
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- ТМ (2,5) за 2.15. Ставка сыграла в двух последних матчах каждой из команд.
- ИТ2Б (1,5) за 1.90. «Ливерпуль» забивал как минимум два гола в 4 из 5 последних выездных матчей в ЛЧ.
- Первый тайм: ИТ1М (0,5) за 1.68. «Интер» не забивал в первом тайме в 5 из 6 последних домашних матчей в ЛЧ.