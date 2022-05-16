«Юве» снова победит на своем поле «Лацио»? Ставь на топ-матч Серии А вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
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«Юве» уже обеспечил себе место в ЛЧ в следующем сезоне — отрыв от пятого «Лацио» составляет 7 очков! Сможет ли команда Аллегри реабилитироваться после поражения «Интеру» в финале Кубка Италии?
⏰ 21:45
(2.30) «Ювентус» – «Лацио» (3.25)
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- ТБ (2,5) за 1.75. «Верх» пробивается в 4 из 5 последних матчей «Юве».
- Х2 за 1.62. «Лацио» не проигрывает в 5 из 7 последних игр «Лацио».
- ОЗ (да) за 1.65. Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных игр команд.