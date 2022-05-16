Betting Insider

«Юве» снова победит на своем поле «Лацио»? Ставь на топ-матч Серии А вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

автор Данила Карзанов

«Юве» побеждает в 3 последних очных матчах на своем поле. Ставь на П1 вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

«Юве» уже обеспечил себе место в ЛЧ в следующем сезоне — отрыв от пятого «Лацио» составляет 7 очков! Сможет ли команда Аллегри реабилитироваться после поражения «Интеру» в финале Кубка Италии? 

⏰ 21:45

(2.30) «Ювентус» – «Лацио» (3.25)

Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а «Фонбет» дарит фрибет 2000 рублей!

  • ТБ (2,5) за 1.75. «Верх» пробивается в 4 из 5 последних матчей «Юве».
  • Х2 за 1.62. «Лацио» не проигрывает в 5 из 7 последних игр «Лацио». 
  • ОЗ (да) за 1.65. Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных игр команд. 

🕑 Ставь на матч вместе с фрибетом. Не жди вечера!