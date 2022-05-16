«Юве» снова победит на своем поле «Лацио»? Ставь на топ-матч Серии А вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

«Юве» уже обеспечил себе место в ЛЧ в следующем сезоне — отрыв от пятого «Лацио» составляет 7 очков! Сможет ли команда Аллегри реабилитироваться после поражения «Интеру» в финале Кубка Италии?

⏰ 21:45

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