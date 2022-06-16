«Голден Стэйт» оформит чемпионство НБА уже завтра? Ставь на шестой матч финала с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

В ночь на 17 июня в Бостоне пройдет шестая по счету игра финала плей-офф НБА. На данный момент счет 3:2 в пользу «Голден Стэйт». «Уорриорз» уступали 1:2, однако сумели выиграть две игры кряду. Сейчас серия вновь переместилась на домашний паркет «Селтикс». Сумеет ли команда Стива Керра одержать третью победу кряду и выиграть серию?

17.06, 04:00

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