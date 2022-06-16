«Голден Стэйт» оформит чемпионство НБА уже завтра? Ставь на шестой матч финала с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!
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В ночь на 17 июня в Бостоне пройдет шестая по счету игра финала плей-офф НБА. На данный момент счет 3:2 в пользу «Голден Стэйт». «Уорриорз» уступали 1:2, однако сумели выиграть две игры кряду. Сейчас серия вновь переместилась на домашний паркет «Селтикс». Сумеет ли команда Стива Керра одержать третью победу кряду и выиграть серию?
17.06, 04:00
(2.35) «Голден Стэйт» – «Бостон» (1.66)
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- П1 за 2.35. «Голден Стэйт» выиграл 3 из 4 последних матчей;
- ИТ2М (105,5) за 2.03. «Бостон» не набирал больше 105 очков в 3 из 4 последних матчей;
- ТМ (208,5) за 1.99. Ставка сыграла в 3 из 4 последних очных матчей.