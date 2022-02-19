Финал Олимпийского турнира по хоккею: ставь на Финляндия – Россия вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
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Уже завтра состоится решающий матч для сборной России, которая во второй раз подряд сыграет в финале Олимпийских игр! Сможет ли команда Алексея Жамнова защитить титул?
⏰ 20.02, 07:10
(2.54) Финляндия – Россия (2.79)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а «Фонбет» дарит фрибет 2000 рублей! на этот матч!
- Первый период: ТМ (1,5) за 1.65. В 8 из 11 предыдущих официальных очных поединков команды не забивали больше 1 гола в стартовой 20-минутке;
- Третий период: ТБ (1,5) за 1.97. Сборные Финляндии и России забрасывали как минимум 2 шайбы в заключительном отрезке игры в 5 из 6 последних официальных личных встреч;
- Третий период: ОЗ: Да за 3.10. В 4 из 6 предыдущих официальных очных поединков в третьей 20-минутке был обмен голами..