«Арсенал» – «Ливерпуль»: ставь на полуфинал Кубка Английской лиги с фрибетом 1000 рублей от «Фонбет»!
Обмена голов не было в 4 последних очных матчах. ОЗ: Нет + фрибет = 2190 рублей!
Сегодня мы с вами узнаем, кто сыграет с «Челси» в финале Кубка Английской лиги. В первой игре «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли 0:0, поэтому шансы у команд примерно равные.
«Арсеналу» не поможет Джака, который дисквалифицирован, а также Обамеянг, Парти, Пепе и Эль-Ненни, которые на Кубке Африки. По этой же причине «Ливерпулю» придется играть без Кейта, Мане и Салаха.
Есть ли шансы на лондонский финал?
⏰ 22:45
(3.65) «Арсенал» – «Ливерпуль» (2.10)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а «Фонбет» дарит фрибет 1000 рублей!
- ИТ1М (0,5) за 3.30. «Арсенал» не забивает «Ливерпулю» в 4 матчах кряду.
- Первый тайм: Ничья за 2.30. «Ливерпуль» сыграл вничью в первом тайме в 5 последних выездных матчах.
- ТБ (2,5) за 1.75. Ставка сыграла в 3 из 4 последних матчей «Арсенала».