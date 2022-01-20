«Арсенал» – «Ливерпуль»: ставь на полуфинал Кубка Английской лиги с фрибетом 1000 рублей от «Фонбет»!

Сегодня мы с вами узнаем, кто сыграет с «Челси» в финале Кубка Английской лиги. В первой игре «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли 0:0, поэтому шансы у команд примерно равные.

«Арсеналу» не поможет Джака, который дисквалифицирован, а также Обамеянг, Парти, Пепе и Эль-Ненни, которые на Кубке Африки. По этой же причине «Ливерпулю» придется играть без Кейта, Мане и Салаха.

Есть ли шансы на лондонский финал?

⏰ 22:45

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