«Колорадо» начнет гостевую серию с победы? Ставь на третий матч финала с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!
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В ночь на 21 июня в Тампе пройдет третья по счету игра финала плей-офф НХЛ. На данный момент счет 2:0 в пользу «Колорадо». Сейчас серия переместилась на домашний лед «Тампы». Сумеет ли команда Джареда Беднара одержать третью победу кряду и приблизиться к чемпионству?
21.06, ⏰ 03:00
(2.55) «Тампа-Бэй» – «Колорадо» (2.35)
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- ТБ (5,5) за 1.75. Минимум 6 шайб было заброшено в 5 последних очных матчах;
- П2 за 2.35. «Колорадо» выиграло 4 их 5 последних гостевых матчей;
- И2ТБ (3,5) за 2.60. «Колорадо» забрасывало минимум 4 шайбы в 4 из 5 последних матчей.