«Колорадо» начнет гостевую серию с победы? Ставь на третий матч финала с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

В ночь на 21 июня в Тампе пройдет третья по счету игра финала плей-офф НХЛ. На данный момент счет 2:0 в пользу «Колорадо». Сейчас серия переместилась на домашний лед «Тампы». Сумеет ли команда Джареда Беднара одержать третью победу кряду и приблизиться к чемпионству?

21.06, ⏰ 03:00

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