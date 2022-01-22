Тухель вновь переиграет Конте? Ставь на «Челси» – «Тоттенхэм» вместе с фрибетом 1000 рублей от «Фонбет»!

В этом месяце «Челси» и «Тоттенхэм» уже встречались дважды в рамках полуфинала Кубка Английской лиги: оба матча были за «Челси» (2:0, 1:0). Теперь же им предстоит встреча в АПЛ.

«Тоттенхэм» не обыгрывает «Челси» с 2019 года (11 матчей, всего 3 ничьих). Сможет ли команда Конте взять реванш?

⏰ 19:30, 23.01

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