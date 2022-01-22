Тухель вновь переиграет Конте? Ставь на «Челси» – «Тоттенхэм» вместе с фрибетом 1000 рублей от «Фонбет»!
«Тоттенхэм» не забивал «Челси» в 4 из 5 последних очных матчей. ИТ2М (0,5) + фрибет = 2360 рублей!
В этом месяце «Челси» и «Тоттенхэм» уже встречались дважды в рамках полуфинала Кубка Английской лиги: оба матча были за «Челси» (2:0, 1:0). Теперь же им предстоит встреча в АПЛ.
«Тоттенхэм» не обыгрывает «Челси» с 2019 года (11 матчей, всего 3 ничьих). Сможет ли команда Конте взять реванш?
⏰ 19:30, 23.01
(1.70) «Челси» – «Тоттенхэм» (4.80)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а «Фонбет» дарит фрибет 1000 рублей!
- П1 всухую за 2.79. «Челси» побеждает и не пропускает в трех последних очных матчах.
- Х2 за 2.15. «Тоттенхэм» не проигрывает в АПЛ на протяжении 10 матчей.
- ОЗ: Да за 1.83. В последних 6 матчах на поле «Челси» забивают обе команды.