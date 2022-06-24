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«Колорадо» оформит чемпионство на своем льду? Ставь на пятый матч финала с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

автор Николай Караман

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В ночь на 25 июня в Денвере пройдет пятая по счету игра финала плей-офф НХЛ. На данный момент счет 3:1 в пользу «Колорадо», которое сумело добиться двух побед в домашних матчах, а в гостевой серии по разу выиграло и проиграло. 

Сейчас серия вновь переместилась на лед «Колорадо». Сумеет ли команда Джареда Беднара одержать четвертую победу и оформить чемпионство?

25.06, ⏰ 03:00 мск

(1.95) «Колорадо» – «Тампа-Бэй» (3.20)

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а «Фонбет» дарит фрибет 2000 рублей! на этот матч!

  • ТБ (5,5) за 1.70. Минимум 6 шайб было заброшено в 5 последних домашних матчах «Колорадо»;
  • П1 за 1.95. «Колорадо» выиграло 3 из 4 последних матчей;
  • Первый период: П2 за 3.25. «Тампа-Бэй» выигрывала первый период в двух последних очных матчах.

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