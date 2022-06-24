«Колорадо» оформит чемпионство на своем льду? Ставь на пятый матч финала с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!
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В ночь на 25 июня в Денвере пройдет пятая по счету игра финала плей-офф НХЛ. На данный момент счет 3:1 в пользу «Колорадо», которое сумело добиться двух побед в домашних матчах, а в гостевой серии по разу выиграло и проиграло.
Сейчас серия вновь переместилась на лед «Колорадо». Сумеет ли команда Джареда Беднара одержать четвертую победу и оформить чемпионство?
25.06, ⏰ 03:00 мск
(1.95) «Колорадо» – «Тампа-Бэй» (3.20)
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- ТБ (5,5) за 1.70. Минимум 6 шайб было заброшено в 5 последних домашних матчах «Колорадо»;
- П1 за 1.95. «Колорадо» выиграло 3 из 4 последних матчей;
- Первый период: П2 за 3.25. «Тампа-Бэй» выигрывала первый период в двух последних очных матчах.