Готов к матчам РПЛ? Ставь на лучшие игры воскресенья с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

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Сегодня в РПЛ пройдут очередные матчи второго тура: «Динамо» примет новичка лиги «Торпедо», а «Локо» попытается прервать серию из 3 поражений кряду от «Ростова». Смогут ли фавориты победить в своих встречах?

⏰ 17:30

ИТ2Б (1) за 2.55. В последних 5 играх «Динамо» пропускает в среднем по 1.60 гола за игру.

⏰ 20:00