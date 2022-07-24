Готов к матчам РПЛ? Ставь на лучшие игры воскресенья с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

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автор Данила Карзанов

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Сегодня в РПЛ пройдут очередные матчи второго тура: «Динамо» примет новичка лиги «Торпедо», а «Локо» попытается прервать серию из 3 поражений кряду от «Ростова». Смогут ли фавориты победить в своих встречах? 

⏰ 17:30 

(1.50) «Динамо» – «Торпедо» (6.70)

  • ИТ2Б (1) за 2.55. В последних 5 играх «Динамо» пропускает в среднем по 1.60 гола за игру.

⏰ 20:00 

(2.55) «Локомотив» – «Ростов» (2.85)

  • ОЗ (да) за 1.70. Ставка сыграла в 5 последних очных матчах команд.

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