Готов к матчам РПЛ? Ставь на лучшие игры воскресенья с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

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Сегодня в РПЛ пройдут очередные матчи второго тура: «Динамо» примет новичка лиги «Торпедо», а «Локо» попытается прервать серию из 3 поражений кряду от «Ростова». Смогут ли фавориты победить в своих встречах?
⏰ 17:30
(1.50) «Динамо» – «Торпедо» (6.70)
- ИТ2Б (1) за 2.55. В последних 5 играх «Динамо» пропускает в среднем по 1.60 гола за игру.
⏰ 20:00
(2.55) «Локомотив» – «Ростов» (2.85)
- ОЗ (да) за 1.70. Ставка сыграла в 5 последних очных матчах команд.