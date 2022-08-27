Ставь на главные матчи субботы с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

Сегодня в топовых европейских лигах пройдут матчи очередного тура. Будут ли забитые мячи? Ждать ли неожиданных результатов?

⏰ 17:00

Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.33. В последних 4 матчах «Лестер» забивает во втором тайме.

⏰ 17:30

ОЗ: Нет за 2.09. Обмена голов не было в трех последних матчах «Спартака».

⏰ 19:30

П1 за 2.50. «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в 11 из последних 12 домашних матчей.

⏰ 19:30