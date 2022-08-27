Ставь на главные матчи субботы с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

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автор Николай Караман

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Сегодня в топовых европейских лигах пройдут матчи очередного тура. Будут ли забитые мячи? Ждать ли неожиданных результатов?

17:00 

(1.47) «Челси» – «Лестер» (7.70)

  • Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.33. В последних 4 матчах «Лестер» забивает во втором тайме.

17:30 

(5.35) «Факел» – «Спартак» (1.69)

  • ОЗ: Нет за 2.09. Обмена голов не было в трех последних матчах «Спартака».

⏰ 19:30 

(2.50) «Ювентус» – «Рома» (3.34)

  • П1 за 2.50. «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в 11 из последних 12 домашних матчей.

19:30 

(1.20) «Бавария» – «Боруссия» (5.50).

  • Х2 за 5.50. «Боруссия» М не проигрывает на протяжении 7 матчей.

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