«ПСЖ» заберет трофей с новым тренером? Ставь на Суперкубок Франции с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!
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Сегодня новый тренер «ПСЖ» Гальтье проведет свой первый официальный матч за парижан — и сразу за трофей! Будет ли в составе «ПСЖ» трио Месси-Мбаппе-Неймар? А сможет ли удивить «Нант»? Узнаем уже этим вечером!
⏰ 21:00
(1.35) «ПСЖ» – «Нант» (8.00)
Мы собрали топ-3 тренда к игре, а «Фонбет» дарит фрибет 2500 рублей на этот матч!
- ОЗ + ТБ (2,5) за 2.64. Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных игр команд;
- ИТ1Б (2,5) за 2.15. В последних 5 играх «ПСЖ» забивает в среднем по 3,60 гола за матч;
- ОЗ (нет) за 2.05. Ставка заходит в 4 играх «Нанта» кряду.