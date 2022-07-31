«ПСЖ» заберет трофей с новым тренером? Ставь на Суперкубок Франции с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

Сегодня новый тренер «ПСЖ» Гальтье проведет свой первый официальный матч за парижан — и сразу за трофей! Будет ли в составе «ПСЖ» трио Месси-Мбаппе-Неймар? А сможет ли удивить «Нант»? Узнаем уже этим вечером!

⏰ 21:00

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