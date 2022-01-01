«Арсенал» – «Сити»: 1000 рублей к первому матчу АПЛ в 2022-м!

Сегодня в 15:30 (по мск) будет сыграна первый матч АПЛ в 2022 году: «Арсенал» примет «Сити». Букмекеры ждут победу команды Гвардиолы, кэф – 1.61 против 5.85 на лондонцев.

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