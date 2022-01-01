«Арсенал» – «Сити»: 1000 рублей к первому матчу АПЛ в 2022-м!
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Сегодня в 15:30 (по мск) будет сыграна первый матч АПЛ в 2022 году: «Арсенал» примет «Сити». Букмекеры ждут победу команды Гвардиолы, кэф – 1.61 против 5.85 на лондонцев.
«Фонбет» дарит фрибет 1000 рублей к матчу, а мы собрали главные тренды, выбирайте:
- Стерлинг забивает три матча подряд. Гол Стерлинга сегодня оценивают в 2.10.
- Артета играл против Гвардиолы в АПЛ 4 раза – «Сити» не проигрывал и не пропускал. «Сухая» победа Пепа сегодня идет за 2.87.
- ТМ (3,5) – 1.54. Не больше трех голов забивалось в 12 из 14 последних личных встреч на поле «Арсенала» в АПЛ.