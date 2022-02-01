БК выплатили ₽10 млрд на поддержку спорта в 2021-м. 40% суммы – от одной компании

По итогам IV квартала 2021 года «Фонбет» поделился результатами индустрии беттинга в России:



Всего за год на поддержку спорта было отчислено более 10 млрд рублей;

Это в 4 раза больше, чем за 2020 год (2,3 млрд рублей).

При этом «Фонбет» указывает, что почти 40% от суммы приходится на их компанию. Таким образом букмекер выплачивал примерно 1,1 млрд рублей ежеквартально. Данная сумма является аналогичной размеру целевых отчислений всей букмекерской отрасли за 2019 год.

Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу закон о едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ). В букмекерской компании «Фонбет» прокомментировали итоги первых месяцев работы новой организации:

«Качественная работа ЕРАИ и ЕЦУПС в ходе перехода на новую систему исчислений позволила букмекерам в IV квартале не потерять динамику своей работы, а также не прекращать деятельность важных бизнес-процессов. Кроме того, им удалось не потерять наработанную годами репутацию перед своими клиентами.



БК «Фонбет» в сотрудничестве с ЕРАИ продолжит стремиться к росту целевых отчислений, а также к повышению прозрачности всего рынка. Продолжится также работа с нелегальными БК в целях повышения социально-финансовой значимости отрасли в системе российской экономики».

