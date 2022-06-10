Получи уникальный промокод на ₽2000 в «Фонбет» – фрибет для любых клиентов
Привет, капперы!
К играм Лиги Наций «Фонбет» подготовил подарок пользователям Betting Insider – фрибет 2000 рублей по индивидуальным промокодам.
Получить фрибет могут, как уже действующие клиенты БК (в личном кабинете), так и новые – при регистрации.
- Промокод действителен до 15 июня.
- Использовать фрибет можно в любое время (после 15 июня тоже можно).
- С фрибетом можно делать ставки на любые события и кэфы.
У нас осталось только 100 промокодов
Часть промокодов мы уже направили подписчикам наших рассылок. Оставшиеся мы решили разыграть:
- Нужно подписаться на наши рассылки – для этого напишите свой email в комментах к этому посту;
- Мы раздадим промокоды 100 случайным пользователям.
Важно: мы не хотим, чтобы несколько промокодов достались одному пользователю. Поэтому в случае выявления мультиаккаунта в Betting Insider – письмо с промокодом отправлено не будет.
Чтобы у вас была возможность сразу зарядить фрибет на топ-матч, мы подведем итоги и направим вам промокоды к 14.06 (вт) – в этот день состоится игра Германии против Италии.
Все! Еще раз:
– свой email пишите в комменты.
– 100 случайных пользователей получат фрибеты по указанной почте утром 14.06 (вт).
А чтобы все было прозрачно – после розыгрыша мы сделаем отдельный пост с теми, кто победил. От таких ребят будет здорово потом почитать, на что они использовали фрибеты и главное – если их ставки сыграли.