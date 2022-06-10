Получи уникальный промокод на ₽2000 в «Фонбет» – фрибет для любых клиентов

Привет, капперы!

К играм Лиги Наций «Фонбет» подготовил подарок пользователям Betting Insider – фрибет 2000 рублей по индивидуальным промокодам.

Получить фрибет могут, как уже действующие клиенты БК (в личном кабинете), так и новые – при регистрации.

Промокод действителен до 15 июня.

Использовать фрибет можно в любое время (после 15 июня тоже можно).

С фрибетом можно делать ставки на любые события и кэфы.

У нас осталось только 100 промокодов

Часть промокодов мы уже направили подписчикам наших рассылок. Оставшиеся мы решили разыграть:

Нужно подписаться на наши рассылки – для этого напишите свой email в комментах к этому посту; Мы раздадим промокоды 100 случайным пользователям.

Важно: мы не хотим, чтобы несколько промокодов достались одному пользователю. Поэтому в случае выявления мультиаккаунта в Betting Insider – письмо с промокодом отправлено не будет.



Чтобы у вас была возможность сразу зарядить фрибет на топ-матч, мы подведем итоги и направим вам промокоды к 14.06 (вт) – в этот день состоится игра Германии против Италии.

Все! Еще раз:

– свой email пишите в комменты.

– 100 случайных пользователей получат фрибеты по указанной почте утром 14.06 (вт).

А чтобы все было прозрачно – после розыгрыша мы сделаем отдельный пост с теми, кто победил. От таких ребят будет здорово потом почитать, на что они использовали фрибеты и главное – если их ставки сыграли.