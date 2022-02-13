БК «Фонбет» начисляет фрибеты до 2500 рублей к матчу «ПСЖ» – «Реал»

«Фонбет», беттинг-партнер «ПСЖ» и «Реала», объявляет о старте новой акции, посвященной матчу команд в 1/8 ЛЧ. Игра пройдет 15 февраля в 23:00 (мск).

Начало акции 10 февраля в 14:00,

завершение – 16 февраля в 00:30.

Принять участие могут только новые клиенты, которые получат фрибет 2000 рублей.

Чтобы получить дополнительный бонус 500 рублей, необходимо ввести промокод:

Если вы болельщик «ПСЖ» – PARIS ;

; Если вы болельщик «Реал» – MADRID;

Кроме того, необходимо пройти полную идентификацию и внести депозит от 100 рублей. Важно: для получения фрибета необходимо наличие приложения.

Клиентам, которые зарегистрируются с промокодом победившей команды, дополнительный фрибет 500 рублей будет начислен 16 февраля до 20:00.