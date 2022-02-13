БК «Фонбет» начисляет фрибеты до 2500 рублей к матчу «ПСЖ» – «Реал»
🤩 Готов к ЛЧ? Получи повышенный бонус 2500 рублей для ставок 🎁
«Фонбет», беттинг-партнер «ПСЖ» и «Реала», объявляет о старте новой акции, посвященной матчу команд в 1/8 ЛЧ. Игра пройдет 15 февраля в 23:00 (мск).
- Начало акции 10 февраля в 14:00,
- завершение – 16 февраля в 00:30.
Принять участие могут только новые клиенты, которые получат фрибет 2000 рублей.
Чтобы получить дополнительный бонус 500 рублей, необходимо ввести промокод:
- Если вы болельщик «ПСЖ» – PARIS;
- Если вы болельщик «Реал» – MADRID;
Кроме того, необходимо пройти полную идентификацию и внести депозит от 100 рублей. Важно: для получения фрибета необходимо наличие приложения.
Клиентам, которые зарегистрируются с промокодом победившей команды, дополнительный фрибет 500 рублей будет начислен 16 февраля до 20:00.
💸 Получи дополнительный фрибет 500 рублей! Выбирай промокод: PARIS или MADRID? 🤫
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.