Betting Insider

БК «Фонбет» начисляет фрибеты до 2500 рублей к матчу «ПСЖ» – «Реал»

автор Николай Караман

🤩 Готов к ЛЧ? Получи повышенный бонус 2500 рублей для ставок 🎁

«Фонбет», беттинг-партнер «ПСЖ» и «Реала», объявляет о старте новой акции, посвященной матчу команд в 1/8 ЛЧ. Игра пройдет 15 февраля в 23:00 (мск).

  • Начало акции 10 февраля в 14:00, 
  • завершение – 16 февраля в 00:30. 

Принять участие могут только новые клиенты, которые получат фрибет 2000 рублей. 

Чтобы получить дополнительный бонус 500 рублей, необходимо ввести промокод:

  • Если вы болельщик «ПСЖ» – PARIS;
  • Если вы болельщик «Реал» – MADRID;

Кроме того, необходимо пройти полную идентификацию и внести депозит от 100 рублей. Важно: для получения фрибета необходимо наличие приложения. 

Клиентам, которые зарегистрируются с промокодом победившей команды, дополнительный фрибет 500 рублей будет начислен 16 февраля до 20:00.

💸 Получи дополнительный фрибет 500 рублей! Выбирай промокод: PARIS или MADRID? 🤫

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