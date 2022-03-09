«Фонбет»-дерби «Реал» – «ПСЖ»: букмекерская компания начисляет фрибеты до 2500 рублей

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ», который состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта в 23:00 по московскому времени, «Фонбет» объявляет о начале новой акции.

Акция стартует 5 марта в 14:00 и завершится 10 марта в 00:30. В ней могут принять участие новые клиенты, все они получат фрибеты в размере 2000 рублей на матч «Реал» – «ПСЖ», а те, кто оставил верный прогноз на исход этой встречи при регистрации, получит дополнительный фрибет 500 рублей.

Все довольно просто:

Если вы считаете, что победит мадридский клуб, регистрируйтесь с промокодом MDRD;

Если ставите на парижан – с промокодом PRS;

При ставке на ничью используйте промокод DRAW.

Важно: необходимо пройти полную идентификацию и внести депозит от 100 рублей. Получить фрибет можно только при использовании мобильного приложения. 10 марта до 20:00 дополнительные фрибеты в размере 500 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.

Регистрируйтесь в «Фонбет», получайте бонусы и делайте ставки на исход матча «Реал» – «ПСЖ»!