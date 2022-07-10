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Джокович возьмет реванш у Кирьоса в финале Уимблдона? Ставь на своего фаворита с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

автор Николай Караман

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Ник Кирьос И новак Джокович дважды встречались между собой: обе победы на счету австралийца со счетом 2:0. Джокович занимает третью строчку АТР, в то время как Кирьос расположился на 40 месте. Сумеет ли Новак забрать 7 титул победителя Уимблдона?

⏰ 16:00

(1.27) Новак Джокович – Ник Кирьос (4.65)

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а «Фонбет» дарит фрибет 2500 рублей! на этот матч!

  • ТБ (3,5) за 1.72. Минимум 4 сета было в двух из трех последних сыгранных встреч Кирьоса;
  • П1+ТБ (3,5) за 2.31. Ставка сыграла в трех последних встречах Джоковича;
  • Первый сет: П2 за 2.75. Ник Кирьос выиграл первый сет в двух последних очных встречах.

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