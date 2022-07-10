Джокович возьмет реванш у Кирьоса в финале Уимблдона? Ставь на своего фаворита с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

Ник Кирьос И новак Джокович дважды встречались между собой: обе победы на счету австралийца со счетом 2:0. Джокович занимает третью строчку АТР, в то время как Кирьос расположился на 40 месте. Сумеет ли Новак забрать 7 титул победителя Уимблдона?

⏰ 16:00

(1.27) Новак Джокович – Ник Кирьос (4.65)

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