Джокович возьмет реванш у Кирьоса в финале Уимблдона? Ставь на своего фаворита с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!
🕑 Ставь на финал с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!
Ник Кирьос И новак Джокович дважды встречались между собой: обе победы на счету австралийца со счетом 2:0. Джокович занимает третью строчку АТР, в то время как Кирьос расположился на 40 месте. Сумеет ли Новак забрать 7 титул победителя Уимблдона?
⏰ 16:00
(1.27) Новак Джокович – Ник Кирьос (4.65)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а «Фонбет» дарит фрибет 2500 рублей! на этот матч!
- ТБ (3,5) за 1.72. Минимум 4 сета было в двух из трех последних сыгранных встреч Кирьоса;
- П1+ТБ (3,5) за 2.31. Ставка сыграла в трех последних встречах Джоковича;
- Первый сет: П2 за 2.75. Ник Кирьос выиграл первый сет в двух последних очных встречах.