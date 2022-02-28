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Франческо Тотти стал амбассадором БК Mostbet

автор Данила Карзанов

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БК Mostbet объявила о начале сотрудничества с легендой мирового футбола, чемпионом мира и обладателем золотой бутсы УЕФА — Франческо Тотти.

Футболист стал амбассадором БК в странах СНГ, Турции, Индии, Бангладеш, Пакистане, Перу, Чехии, Польше, Португалии и Бразилии. Партнеры уже приготовили множество совместных рекламных активностей на 2022 год.

Официальный представитель Mostbet: «Мы гордимся, что спортсмен такого масштаба стал частью нашей команды. Тотти — футболист высочайшего уровня, он олицетворяет собой стабильность и преданность своему делу. В нашей работе мы также руководствуемся этими принципами, и новый контракт должен это подчеркнуть».

Франческо Тотти о сотрудничестве с Mostbet:

«Я с большим удовольствием отправляюсь в новое путешествие вместе с Mostbet. Надеюсь, что это сотрудничество позволит мне поддерживать связь с еще большим числом футбольных фанатов по всему миру».

Напомним, что Тотти известен выступлениями за «Рому» (785 матчей, 307 голов) и сборную Италии (58 матчей, 9 голов). Его награды: 

Командные

  • Победитель Серии А в составе «Ромы» (сезон 2000/01);
  • Победитель Кубка Италии в составе «Ромы» (сезоны 2006/07, 2007/08);
  • Победитель Суперкубка Италии в составе «Ромы» (сезоны 2001 и 2007);
  • Чемпион Мира в составе сборной Италии (2006);
  • Вице-чемпион Европы в составе сборной Италии (2000).

Личные

  • Лучший молодой футболист Италии (1999);
  • Игрок сезона в Серии А (2000, 2003);
  • Лучший бомбардир чемпионата Италии (2006/07);
  • Обладатель «Золотой бутсы» (2007);
  • Обладатель премии Golden Foot (2010).

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