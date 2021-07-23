25 июля в 11:00 (МСК) сборная Франции U-23 сыграет со сборной ЮАР U-23 в городе Саитама в Японии. Встреча состоится в рамках первого тура Олимпийских игр по дисциплине «Футбол». Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа Франции U-23 – 1.18;

Победа ЮАР U-23 – 17.50;

Ничья – 6.40.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Франция U-23: форма, ставки и прогноз

На Олимпийских играх в Японии Франция играет в группе A со сборными: Япония, Мексика, ЮАР. Две команды из группы пройдут дальше в плей-офф турнира.

Французская сборная на олимпийских играх 2016 года не принимала участие. А на Олимпиаде-2020 уже провела одну встречу, где крупно уступила Мексике (1:4). Единственный гол в составе французов оформил Жиньяк на 69 минуте. При чем в этой игре мексиканцы не владели явном преимуществом, при шести ударах в створ против пяти французов смогли забить четыре гола.

Сборная Франции на предстоящий турнир топ-игроков не заявила. В их составе можно выделить следующих игроков: Жиньяк («Тигрес»), Товен («Тигрес»), Мбюкю («Реймс»), Тузар («Герта»), Саванье («Монпелье»), Энцо («Лорьян»), Калулу («Милан»), Бернардони («Анже»).

Узнать предварительный состав французов вы можете здесь.

На победу сборной Франции оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 100%.

На победу сборной Франции U-23 в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.18. На то, что французы выиграют в 2 мяча и больше (Ф1 (-1,5)), можно зарядить за кэф 1.56.

ЮАР U-23: форма, ставки и прогноз

Сборная ЮАР на олимпийских играх 2016 года в Бразилии не вышла из группы, где играла вместе с Бразилией, Данией и Ираком. Тогда африканцы заняли четвертое место в группе, сыграв две игры вничью и одну уступив датчанам. На старте турнира они сыграли вничью с будущими чемпионами этой дисциплины в олимпийских играх, бразильцами (0:0), причем с 59 минуты играли в меньшинстве из-за удаления своего игрока.

На старте Олимпийских игр 2020 года ЮАР уступила Японии (0:1), на 71 минуте пропустив гол от них. Африканцы уступили азиатам по всем ключевым показателям в этом матче:

Удары по воротам (Япония: 13, ЮАР: 4);

Удары в створ (Япония: 5, ЮАР: 1);

Владение мячом (Япония: 56%, ЮАР: 44%).

Сборная ЮАР в составе не имеет игроков из клубов, широко известных в России. Африканцы заявили на турнир одну молодежь. Единственный игрок кому больше 24 лет, это голкипер Вильямс (29 лет), который представляет африканскую команду «Суперспорт Юнайтед». Узнать предварительный состав сборной ЮАР вы можете здесь.

На победу сборной ЮАР наши капперы прогнозы не оставляли.

На победу сборной ЮАР U-23 в БК Pin-Up.ru дают кэф 17.50. На то, что южноафриканцы не проиграют, можно зарядить за кэф 4.50.

Франция U-23 – ЮАР U-23: счет в последних матчах





В последних пяти общих игр сборных команд, лишь один раз больше двух голов и то лишь у французов. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 2.25 на событие «ТМ (2,5)».



Франция U-23 – ЮАР U-23: статистика личных встреч

В очных встречах команды в последнюю пятилетку не играли. Но учитывая стартовую игру французов и южноафриканцев просматривается ставка Ф2 (2) за неплохой кэф 1.79.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов