Футболист «Алании» Владимир Хубулов написал сообщение теннисистке Дарье Касаткиной, в котором оскорбил ее за поражение на Уимблдоне от Елены Остапенко.

«Вести с брейком 30:0 и ######## (проиграть) матч» – написал Хубулов

После прочтения Касаткина сделала скрин и залила его в сториз, подписав: «Вот такие «джентльмены» играют у нас в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку» – попросила Касаткина.

Хубулов перекинул ответственность на брата

После того, как ситуация получила огласку в СМИ, Хубулов заявил, что сообщение Касаткиной написал его старший брат. Теннисистка в это не поверила, добавив, что ждет извинений.

«Алания» оштрафовала игрока на три зарплаты и заставила извиниться

«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта», — заявили в клубе.



Извинения игрока

«Друзья, мои недавние сообщения в директ Дарье Касаткиной привели к неприятным последствиям, — написал Хубулов в Instagram. — Знаю, что моему поведению нет оправданий, и признаю свою вину. Приношу свои искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу «Алания», болельщикам и всем, чьи чувства задели мои слова, написаные на эмоциях. Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в карьере!», – сказал Хубулов.

Касаткина не единственная, кто пострадал от Хубулова

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко тоже показал оскорбления от Хубулова, в котором было написано: «Ты дно, индусу слить 6:0. Так даже не сливают, как ты играешь».

Попко подписал скриншот: «Три месяца без зарплаты – это еще мало».