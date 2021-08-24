​«Галатасарай» – «Рандерс» прогноз на матч: 26 августа 2021 года - Betting Insider

26 августа в 21:00 (МСК) «Галатасарай» дома сыграет с «Рандерсом». Встреча состоится в рамках квалификации к групповому этапу Лиги Европы УЕФА, команды проведут вторую встречу двухматчевого противостояния. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:



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«Галатасарай»: форма, ставки и прогноз

Турецкая команда в этом году принимала участие Лиге Чемпионов, где во втором раунде квалификации уступила ПСВ. Провальной в двухматчевом противостоянии стала первая игра, где турки крупно уступили в гостях ПСВ (1:5), где единственным голом отметился Кылынч.

Вторая игра тоже стала проигрышной (1:2), навязать борьбу удалось турецкой команде только после удаления игрока ПСВ на 74 минуте. Проигрывая (0:2), турки на 84 минуте один мяч отыграли, но сравнять счет не удалось, Хотя был неплохой момент для взятия ворот. И как итог турки попадают в Лигу Европы УЕФА, вылетев с сильнейшего европейского турнира.

В полуфинале квалификации в Лигу Европы турецкая команда попала на шотландский «Сент-Джонстон», которого пройти им пришлось непросто. Первый матч у себя дома турки сыграли вничью (1:1), где удалили вратаря Муслеру, за грубый фол во вратарской зоне, уже на 55 минуте игры. После удаления шотландцы точно пробили пенальти и вышли вперед. Но не прошло и двух минут как турки отыгрались, автором гола стал Буй, который точно пробил в левый угол ворот соперника.

Во втором матче, уже в гостях турецкий клуб отличился первым, но шотландцы смогли отыграться спустя семь минут и на перерыв ушли при ничейном счете. Но уже после перерыва игра пошла под диктовку турков, которым удалось забить три гола подряд и счет стал (4:1), один гол хозяевам на последних секундах игры удалось отыграть. И как итог окончательный счет (4:2).

По различным причинам команде не смогут помочь в матче: Эльабделлауи, Чикалдау и Туран. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу команды «Галатасарай» наши капперы оставили 33% прогнозов.

Победу команды из Стамбула эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.58. Хороший кэф дают на событие Ф1 (-1,5) вы можете поставить на него за 2.51.

«Рандерс»: форма, ставки и прогноз

Команда из Дании начала свой путь в еврокубках в нынешнем сезоне с финального раунда квалификации Лиги Европы, такое право команда получила, попав в ТОП-6 лучших команд Чемпионата Дании.

В первом матче финального раунда ЛЕ «Рандерс» добился неплохого для себя результата, сыграв вничью (1:1). Пропустив первыми на 26 минуте, датчане смогли отыграться на 54 минуте встречи, благодаря голу Лауэнборга. Игра в целом получилась ровной по количеству созданных голевых моментов и результат встречи стал закономерный.

В Чемпионате Дании «Рандерс» идет на третьей позиции, имея в активе 14 очков после сыгранных шести игр, в которых четыре победы и две ничьи. В последней игре чемпионата была голевая домашняя ничья с «Ольборгом» (1:1). «Ольборг» отличился уже на 19 минуте, но хозяева в течении пяти минут отыгрались и поставили точку в игре, т.к. забитых голов мы больше не увидели.

Все игроки датской команды в строю, травмированных игроков нет. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Рандерса» наши капперы прогнозов не сделали. А вот на Ф2 (1,5) оставили прогноз 33% наших пользователей сайта.

На победу датской команды в БК Pin-Up.ru дают кэф 5.80. На то, что датчане не проиграют (X2), можно поставить за кэф 2.40.

«Галатасарай» – «Рандерс»: счет в последних матчах

У обеих команд в последних трех сыгранных играх не было больше трех голов в матче. А в четырех из шести общих игр было два мяча. Pin-Up.ru предлагает отличный кэф 1.56 на событие «ТМ (3)»

«Галатасарай» лишь один раз за последние три игры выиграл с разницей больше чем в один мяч. А «Рандерс» в трех играх ни разу не проигрывал Неплохой кэф дают на событие Ф2 (1,5), на него можно поставить за кэф 1.51 – неплохой вариант для того, чтобы добавить событие в вашу экспресс ставку.

«Галатасарай» – «Рандерс»: статистика личных встреч

В истории очных встреч клубов была сыграна одна игра, которая завершилась ничейным результатом (1:1). И в этой игре обе команды будут стараться закончить все в основное время, тем самым играя в атакующий футбол, откуда и пойдут бреши в обороне. На то, что обе команды забьют дают отличный кэф в Pin-Up.ru, за 1.91.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов