«Спартак» и «Локомотив» сыграют с главными фаворитами ЛЕ в своих группах. Какие шансы на выход в 1/16?
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27 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Фавориты на победу в этом сезоне – «Наполи», «Лестер» и «Лацио».
«Спартак» попал в группу С при жеребьевке. Команда Витории сыграет против «Наполи», «Лестера» и «Легии». «Локомотив» попал в группу Е и встретится с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».
Групповой этап ЛЕ-2021/22
- Группа A: «Лион», Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»
- Группа B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»
- Группа C: «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Легия»
- Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен»
- Группа E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель», «Галатасарай»
- Группа F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд»
- Группа G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»
- Группа H: «Динамо» Загреб, «Генк», «Вест Хэм», «Рапид»
После жеребьевки букмекеры спрогнозировали, кто выиграет ЛЕ в этом году. Фаворит – «Наполи» (12.00). Следом идут «Лестер» (13.00) и «Лацио» (19.00).
Коэффициенты на победителя ЛЕ-2021/22:
- «Наполи» – 12.00;
- «Лестер» – 13.00;
- «Лацио» – 19.00;
- «Байер» – 20.00;
- «Вест Хем» – 20.00;
- «Реал Сосьедад» – 20.00;
- «Айнтрахт» – 20.00;
- «Лион» – 25.00;
- «Локомотив» – 150.00;
- «Спартак» – 200.00.
Шансы российских клубов на выход из группы
Выход «Локомотива» из группы букмекеры рассчитывают кэфом 3.20, а проход «Спартака» в 1/16 ЛЕ оценивается в 5.50.
Как вы думаете, кто выиграет ЛЕ в этом сезоне? Пишите в комментариях!
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