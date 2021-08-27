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«Спартак» и «Локомотив» сыграют с главными фаворитами ЛЕ в своих группах. Какие шансы на выход в 1/16?

автор Данил Симонов

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27 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Фавориты на победу в этом сезоне – «Наполи», «Лестер» и «Лацио». 

«Спартак» попал в группу С при жеребьевке. Команда Витории сыграет против «Наполи», «Лестера» и «Легии». «Локомотив» попал в группу Е и встретится с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».

Групповой этап ЛЕ-2021/22

  • Группа A: «Лион», Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»
  • Группа B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»
  • Группа C: «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Легия»
  • Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен»
  • Группа E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель», «Галатасарай»
  • Группа F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд»
  • Группа G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»
  • Группа H: «Динамо» Загреб, «Генк», «Вест Хэм», «Рапид»

После жеребьевки букмекеры спрогнозировали, кто выиграет ЛЕ в этом году. Фаворит – «Наполи» (12.00). Следом идут «Лестер» (13.00) и «Лацио» (19.00). 


Коэффициенты на победителя ЛЕ-2021/22:

  • «Наполи» – 12.00;
  • «Лестер» – 13.00;
  • «Лацио» – 19.00;
  • «Байер» – 20.00;
  • «Вест Хем» – 20.00;
  • «Реал Сосьедад» – 20.00;
  • «Айнтрахт» – 20.00;
  • «Лион» – 25.00;
  • «Локомотив» – 150.00;
  • «Спартак» – 200.00.

Шансы российских клубов на выход из группы

Выход «Локомотива» из группы букмекеры рассчитывают кэфом 3.20, а проход «Спартака» в 1/16 ЛЕ оценивается в 5.50.

Как вы думаете, кто выиграет ЛЕ в этом сезоне? Пишите в комментариях!

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