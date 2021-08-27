«Спартак» и «Локомотив» сыграют с главными фаворитами ЛЕ в своих группах. Какие шансы на выход в 1/16?

27 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Фавориты на победу в этом сезоне – «Наполи», «Лестер» и «Лацио».



«Спартак» попал в группу С при жеребьевке. Команда Витории сыграет против «Наполи», «Лестера» и «Легии». «Локомотив» попал в группу Е и встретится с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».

Групповой этап ЛЕ-2021/22

Группа A : «Лион», Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»

: «Лион», Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю» Группа B : «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»

: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм» Группа C : «Наполи», «Лестер», «Спартак» , «Легия»

: «Наполи», «Лестер», , «Легия» Группа D : «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен»

: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен» Группа E : «Лацио», «Локомотив» , «Марсель», «Галатасарай»

: «Лацио», , «Марсель», «Галатасарай» Группа F : «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд»

: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд» Группа G : «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»

: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош» Группа H: «Динамо» Загреб, «Генк», «Вест Хэм», «Рапид»

После жеребьевки букмекеры спрогнозировали, кто выиграет ЛЕ в этом году. Фаворит – «Наполи» (12.00). Следом идут «Лестер» (13.00) и «Лацио» (19.00).





Коэффициенты на победителя ЛЕ-2021/22:

«Наполи» – 12.00 ;

; «Лестер» – 13.00;

«Лацио» – 19.00 ;

; «Байер» – 20.00 ;

; «Вест Хем» – 20.00 ;

; «Реал Сосьедад» – 20.00 ;

; «Айнтрахт» – 20.00 ;

; «Лион» – 25.00 ;

; «Локомотив» – 150.00 ;

; «Спартак» – 200.00.

Шансы российских клубов на выход из группы

Выход «Локомотива» из группы букмекеры рассчитывают кэфом 3.20, а проход «Спартака» в 1/16 ЛЕ оценивается в 5.50.

Как вы думаете, кто выиграет ЛЕ в этом сезоне? Пишите в комментариях!