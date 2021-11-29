Месси получил «Золотой мяч». На него давали кэф 2.00 в день церемонии

29 ноября была проведена церемония вручения «Золотого мяча». В этом году самую престижную индивидуальную награду получил. В день церемонии на него давали кэф 2.00. На Роберта Левандовски — 1.80.

В октябре журнал France Football объявил топ-30 номинантов на «Золотой мяч». Для удобства они были поделены на пятерки. На тот момент по мнению букмекеров, топ-5 фаворитов выглядел следующим образом:

Лионель Месси – 1.33 ;

; Роберт Левандовски – 5.00 ;

; Жоржиньо – 5.00 ;

; Криштиану Роналду – 12.00 ;

; Н’Голо Канте – 16.00.

Также предлагаем вам ознакомиться с небольшой хронологией движения коэффициентов:

9 октября

Лионель Месси — 1.60 ;

; Роберт Левандовски — 5.00.

31 октября

Роберт Левандовски — 1.33 ;

; Лионель Месси — 2.75.

6 ноября

Лионель Месси — 1.10 ;

; Роберт Левандовски — 6.50.

Также стало известно, что Мессии опередил Левандовски всего на 33 голоса. Третье место занял Жоржиньо. Также в пятерку вошли Карим Бензема и Нголо Канте.

А кому вы бы отдали свой голос? Напишите об этом в комментариях!