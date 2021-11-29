Месси получил «Золотой мяч». На него давали кэф 2.00 в день церемонии
29 ноября была проведена церемония вручения «Золотого мяча». В этом году самую престижную индивидуальную награду получил. В день церемонии на него давали кэф 2.00. На Роберта Левандовски — 1.80.
В октябре журнал France Football объявил топ-30 номинантов на «Золотой мяч». Для удобства они были поделены на пятерки. На тот момент по мнению букмекеров, топ-5 фаворитов выглядел следующим образом:
- Лионель Месси – 1.33;
- Роберт Левандовски – 5.00;
- Жоржиньо – 5.00;
- Криштиану Роналду – 12.00;
- Н’Голо Канте – 16.00.
Также предлагаем вам ознакомиться с небольшой хронологией движения коэффициентов:
9 октября
- Лионель Месси — 1.60;
- Роберт Левандовски — 5.00.
31 октября
- Роберт Левандовски — 1.33;
- Лионель Месси — 2.75.
6 ноября
- Лионель Месси — 1.10;
- Роберт Левандовски — 6.50.
Также стало известно, что Мессии опередил Левандовски всего на 33 голоса. Третье место занял Жоржиньо. Также в пятерку вошли Карим Бензема и Нголо Канте.
А кому вы бы отдали свой голос? Напишите об этом в комментариях!
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