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Месси получил «Золотой мяч». На него давали кэф 2.00 в день церемонии

автор Николай Караман

29 ноября была проведена церемония вручения «Золотого мяча». В этом году самую престижную индивидуальную награду получил. В день церемонии на него давали кэф 2.00. На Роберта Левандовски — 1.80

В октябре журнал France Football объявил топ-30 номинантов на «Золотой мяч». Для удобства они были поделены на пятерки. На тот момент по мнению букмекеров, топ-5 фаворитов выглядел следующим образом:

  • Лионель Месси – 1.33;
  • Роберт Левандовски – 5.00;
  • Жоржиньо – 5.00;
  • Криштиану Роналду – 12.00;
  • Н’Голо Канте – 16.00.

Также предлагаем вам ознакомиться с небольшой хронологией движения коэффициентов:

9 октября

  • Лионель Месси — 1.60;
  • Роберт Левандовски — 5.00.

31 октября

  • Роберт Левандовски — 1.33;
  • Лионель Месси — 2.75.

6 ноября

  • Лионель Месси — 1.10;
  • Роберт Левандовски — 6.50.

Также стало известно, что Мессии опередил Левандовски всего на 33 голоса. Третье место занял Жоржиньо. Также в пятерку вошли Карим Бензема и Нголо Канте.

А кому вы бы отдали свой голос? Напишите об этом в комментариях!

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