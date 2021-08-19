21 августа в 20:30 (МСК) «Гранада» примет у себя дома «Валенсию». BetBoom предлагает следующие коэффициенты на исход предстоящего матча:

«Гранада»: форма, ставки и прогноз

«Гранада» после возвращения в испанскую Примеру на протяжении двух сезонов сражалась за место в еврокубках. В сезоне-2019/20 команде удалось пробиться в Лигу Европы.

Гранадцы во втором по силе клубном турнире Европы смогли дойти до четвертьфинала, где испанцы в обоих матчах уступили «Манчестер Юнайтед». Безусловно, после такого успеха болельщики ждут продолжения.

В прошлом сезоне конкуренция была очень высокой и «Гранаде» не удалось попасть в еврокубки, но в этом розыгрыше Ла Лиги болельщики ждут от своей команды гораздо большего.

Контрольные матчи показали, что «Гранада» постепенно выходит на пик своих возможностей. Последние три товарищеские встречи завершились победой команды Роберта Морено.

В первом туре розыгрыша Ла Лиги «Гранада» играла вторым номером в матче против «Вильярреала», который был явным фаворитом. Встреча закончилась нулевой ничьей, но нет сомнений, что для гранадцев этот результат был вполне приемлемым, учитывая сложности, которые испытывают соперники в выездных матчах против команды Эмери.

В матче второго тура команде точно не помогут Брис и Лосано.

Прогнозисты Betting Insider не верят в победу хозяев, но мы советуем обратить внимание на предложение от букмекеров. BetBoom предлагает коэффициент 2.50 на то, что «Гранада» в первом домашнем матче сезона одержит победу.

«Валенсия»: форма, ставки и прогноз

Валенсийцы начали сезон с домашней победы над «Хетафе», что не может не радовать.

Игра в первом туре получилась достаточно скучной и закончилась победой с минимальным счетом, но для «Валенсии» главное – это результат. Еще стоит учитывать тот факт, что уже на третьей минуте команда Пепе Бордаласа осталась в меньшинстве из-за удаления центрального полузащитника Уго Гильямона.

Хозяева в первом туре должны благодарить удачу за то, что та послала на 11-й минуте пенальти в ворота «Хетафе», который реализовал Солер. После этого эпизода игра шла в одностороннем направлении, но гостям не удалось воплотить свое огромное преимущество в голы.

В товарищеских матчах команда играла по-разному, в первом туре Ла Лиги валенсийцы почти всю игру оборонялись, поэтому рано делать какие-то выводы касательно перспектив «Валенсии» в этом розыгрыше испанской Примеры.

В предстоящей встрече «Валенсии» не смогут помочь Доменек, Лато, Мусах, Пиччини и Силлессен.

Большинство капперов считают, что гости в этой встрече как минимум не проиграют. BetBoom предлагает сделать ставку на Х2 с коэффициентом 1.56.

«Гранада» – «Валенсия»: Счет в последних матчах





«Гранада» в 7 последних встречах пропустила лишь 5 мячей, при этом ни в одном матче команда не пропускала больше одного гола. Кэф на то, что хозяева не пропустят – 2.90.

В 4 из 5 последних матчей с участием «Валенсии» не забивалось более двух мячей. Рекомендуем поставить на ТМ 2,5 с кэфом 1.67.

«Гранада» – «Валенсия»: статистика личных встреч





В 4 последних очных встречах обе команды забивали. BetBoom предлагает кэф 1.89 на то, что обе команды забьют.

В последних трех матчах в Гранаде «Валенсия» не одержала ни одной победы. Кэф на то, что хозяева не проиграют – 1.40.

В 3 из 5 последних очных матчах «Валенсия» забивала по два мяча. Кэф на ИТБ 1,5 – 2.90.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Гранада» – «Валенсия» 21 августа можно будет посмотреть на сайтах букмекерских компаний 1хСтавка, Лига Ставок, Фонбет и Олимп. Для просмотра трансляции нужно выполнить условия от БК.