Грилиш перейдет в «Сити»? Букмекеры оценили вероятность такого исхода

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может сменить клуб уже в летнее ТО. Как писали различные СМИ еще зимой, в покупке англичанина заинтересованы два манчестерских клуба.

Клуб из Бирмингема оценивает игрока в 100 млн фунтов. У клуба нет необходимости продавать игроков для обеспечения финансовой стабильности, поэтому клуб не намерен снижать цену. Однако Грилиш является главной трансферной целью для «Манчестер Сити» на это лето среди полузащитников. «Горожане» готовы заплатить за игрока необходимую сумму.

«Манчестер Юнайтед» был всерьез заинтересован в Грилише прошлым летом, но тогдашняя цена в размере 70 миллионов фунтов послужила преградой для трансфера.

Примечательно, что именно команда Гвардиолы имеет наибольшие шансы подписать игрока. Кэф на его переход именно в «Сити» – 1.57.

Вся линия на переход выглядит следующим образом:

«Ман Сити» – 1.57 ;

; «Ман Юнайтед» – 8.00 ;

; «Тоттенхэм» – 16.00 ;

; «Челси» – 20.00 ;

; «Ливерпуль» – 25.00 ;

; «Арсенал» – 33.00.

В нынешнем сезоне АПЛ Грилиш забил 6 мячей и сделал 10 голевых передач.

Как думаете, пригодился бы Грилиш команде Гвардиолы?