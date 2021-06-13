Гризманн, Вилья и Дзагоев. Кто следующий? Вспоминаем лучших бомбардиров Евро в 21 веке

На полях стартовавшего Чемпионата Европы встретятся лицом к лицу солидное количество известных голеадоров. Среди участников ЕВРО-2020 и поляк Роберт Левандовский (забивший 24 мяча в 17ти матчах за «Баварию» в 2021 году), и португалец Андре Сильва, реанимировавший свою карьеру в Германии (19 взятий ворот в 20 матчах за «Айнтрахт» из Франкфурта), и не обращающий внимание на свой возраст партнер Сильвы по сборной Криштиану Роналду (17 голов в 23 матчах за туринский «Ювентус»), и еще солидный список бомбардиров.

Кто забьет больше всех на ЕВРО-2020 нам только предстоит узнать. Предлагаем вспомнить футболистов, становившихся лучшими бомбардирами чемпионатов Европы в 21м веке.

Чемпионат Европы-2000: Патрик Клюйверт и Саво Милошевич.

В 2000м году первенство Европы прошло на полях Бельгии и Нидерландов. Как того и следовала ожидать, состав команд-участниц пестрил фамилиями, в наше время ставшими легендарными: здесь и Алан Ширер с Майклом Оуэном в составе Англии, и Луиш Фигу с Нуну Гомешом у Португалии, Антонио Конте и Филиппе Индзаги в Италии, и многие-многие другие.

Лучшими бомбардирами турнира стали голландец Патрик Клюйверт и югослав Саво Милошевич, записавшие на свой счет по пять мячей (последнему для этого потребовалось на матч меньше). Интересно, что в том числе хэт-трик Клюйверта в ¼ финала не пустил Югославию с Милошевичем дальше. Встреча закончилась со счетом 6:1, а единственный гол югославов на свой счет записал именно Саво.

В итоге Нидерланды в полуфинале уступили по пенальти итальянцам, а победу на турнире отпраздновала сборная Франции.





Чемпионат Европы-2004: Милан Барош.

В 2004 году выяснять, кто же лучшая сборная Европы, футболисты отправились в Португалию. Главной сенсацией турнира, конечно же, стала победа сборной Греции, которая уже на групповом этапе преподнесла сюрприз, оставив за бортом плей-офф сборную Испании.

Лучшим снайпером турнира стал чех Милан Барош. Своими пятью мячами форвард помог сборной Чехии дойти до полуфинала и занять третье место, что было так же большой неожиданностью для болельщиков, наблюдавших за турниром.





Чемпионат Европы-2008: Давид Вилья.

Чемпионат Европы-2008, особо памятный болельщикам сборной России, прошел в Авcтрии и Швейцарии и так же преподнёс неожиданности – сборная Англии не смогла пройти в финальную стадию турнира, а сборная Франции заняла последнее место в группе, оказавшись ниже даже скромной Румынии.

Лучшим бомбардиром турнира стал испанец Давид Вилья с четырьмя забитыми мячами. Несмотря на то, что испанцы впоследствии стали чемпионами Европы, все свои голы Вилья забил на групповом этапе, трижды огорчив сборную России и единожды – Швецию.





Чемпионат Европы-2012: Марио Балотелли, Марио Гомес, Марио Манджукич, Алан Дзагоев, Фернандо Торрес и Криштиану Роналду.

В 2012 году в Польше и Украине определить лучшего бомбардира не удалось – по три гола в финальной стадии турнира забили итальянец Марио Балотелли, немец Марио Гомес, хорват Марио Манджукич, россиянин Алан Дзагоев, испанец Фернандо Торрес и португалец Криштину Роналду.

Меньше всего матчей для этого потребовалось Дзагоеву и Манджукичу, чьи сборные не смогли пробиться в плей-офф. Хорваты заняли третье место в группе, пропустив вперед будущих финалистов Италию и Испанию, а российские футболисты не смогли опередить греков и чехов.

Чемпионом Европы же в тот год вновь стала сборная Испании.





Чемпионат Европы-2016: Антуан Гризманн.

Прошлое первенство Европы прошло во Франции и впервые в турнире учувствовало сразу 24 команды.

Лучшим бомбардиром турнира стал француз Антуан Гризманн, забивший шесть голов в ворота соперника. Интересно, что лишь один из них был забит на групповом этапе.

В финале же сборная Франции с Гризманном уступила в дополнительное время португальцам, завоевавшим кубок.