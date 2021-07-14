Гризманн может вернуться в «Атлетико» уже этим летом. Кэф на переход в команду Симеоне – 1.72
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может перейти в «Атлетико». «Барса» хочет обменять Гризманна на Сауля, выступающего за мадридцев.
После перехода форвардов Серхио Агуэро и Мемфиса Депая позиции Гризманна в «Барсе» ослабли. Агуэро подписывали, чтобы убедить Лионеля Месси остаться, а форварда сборной Нидерландов хотел подписать главный тренер команды Рональд Куман. Если Гризманн останется, то, скорее всего, станет игроком ротации.
Букмекеры оценивают трансфер Гризманна в «Атлетико» с кэфом 1.72. Игроком также интересуются «Челси» (5.00) и «МЮ» (7.00).
Следующий клуб Антуана Гризманна
- «Атлетико» – 1.72;
- «Челси» – 5.00;
- «МЮ» – 7.00;
- «ПСЖ» – 7.00;
- «Ман Сити» – 11.00;
- «Арсенал» – 19.00;
- «Бавария» – 21.00;
- «Ювентус» – 21.00.
Напомним, что Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» в 2019-м году. Сумма трансфера оценивается в 120 миллионов евро.
Вернется ли Гризманн в Мадрид? Пишите мнения в комментариях!
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