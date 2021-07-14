Гризманн может вернуться в «Атлетико» уже этим летом. Кэф на переход в команду Симеоне – 1.72

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может перейти в «Атлетико». «Барса» хочет обменять Гризманна на Сауля, выступающего за мадридцев.

После перехода форвардов Серхио Агуэро и Мемфиса Депая позиции Гризманна в «Барсе» ослабли. Агуэро подписывали, чтобы убедить Лионеля Месси остаться, а форварда сборной Нидерландов хотел подписать главный тренер команды Рональд Куман. Если Гризманн останется, то, скорее всего, станет игроком ротации.

Букмекеры оценивают трансфер Гризманна в «Атлетико» с кэфом 1.72. Игроком также интересуются «Челси» (5.00) и «МЮ» (7.00).

Следующий клуб Антуана Гризманна

«Атлетико» – 1.72 ;

; «Челси» – 5.00 ;

; «МЮ» – 7.00 ;

; «ПСЖ» – 7.00 ;

; «Ман Сити» – 11.00 ;

; «Арсенал» – 19.00 ;

; «Бавария» – 21.00 ;

; «Ювентус» – 21.00.

Напомним, что Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» в 2019-м году. Сумма трансфера оценивается в 120 миллионов евро.

Вернется ли Гризманн в Мадрид? Пишите мнения в комментариях!