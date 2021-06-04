Холанд – запасной вариант «Реала», если не получится подписать Мбаппе. На норвежца претендуют еще 5 клубов

Мадридский «Реал» намерен подписать Килиана Мбаппе этим летом. Но в клубе также не отрицают возможность, что, в случае отказа, мадридцы попробуют подписать Холанда.

Руководство мадридского клуба не хочет общаться с представителями «ПСЖ». «Реал» намерен контактировать напрямую с президентом парижского клуба.

Агенты «Реала» уже сообщили Эрлингу Холанду об интересе. Карло Анчелотти после назначения на пост главного тренера планирует, прежде всего, усилить линию атаки.

Ранее появилась информация, что «Реал» не планирует покупать больше одного-двух игроков этим летом. Клуб намерен сосредоточиться на продаже.

Букмекеры считают, что следующим клубом норвежского форварда будет «Ман Сити»:

«Манчестер Сити» – 2.38;

«Челси» – 5.50;

«Реал Мадрид» – 8.00;

«Манчестер Юнайтед» – 9.00;

«Барселона» – 17.00;

«Бавария Мюнхен» – 21.00.

Источник: https://www.abc.es/deportes/re...