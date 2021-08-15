«Халл» – «Дерби Каунти»: прогноз на матч 3-го тура Чемпионшипа

18 августа в 21:45 (МСК) «Халл» примет на своем поле в рамках третьего тура Чемпионшипа «Дерби Каунти». Pin-Up предлагает следующие коэффициенты на победу в матче:

«Халл»: форма, ставки и прогноз

«Халл» в этом сезоне вновь выступает в Чемпионшипе. Годом ранее команде пришлось через Первую лигу пробираться во второй по силе дивизион в Англии. Сейчас команда делает все возможное, чтобы закрепиться в Чемпионшипе.

Команда Маккэнна успешно стартовала в этом сезоне. «Халл» без проблем уничтожил в гостях «Престон» со счетом 4:1 и вдохнул уверенность в болельщиков, что этот сезон станет действительно успешным.

Но затем последовали два неприятных поражения. Первое случилось в Кубке Английской лиги. «Халл» в серии пенальти уступил «Уигану» и вылетел из турнира. Через три дня в первом домашнем матче сезона клуб из Кингстон-апон-Халла на своем поле разгромно проиграл «КПР» – 0:3.

В этом сезоне команда Маккэнна усилилась сразу несколькими футболистами. Кэннон, Монкур и Уильямс присоединились к «Халлу» бесплатно. Также клуб взял в аренду игроков из молодежных команд английских топ-клубов. В сезоне-2021/22 цвета «Халла» будут также защищать Бернард, Смит и Бакстер.

В предстоящем матче против «Дерби Каунти» команда Маккэнна должна выйти в оптимальном составе, если, конечно же, что-то не случится на предматчевых тренировках.

Более четверти прогнозистов не сомневаются в победе гостей в третьем туре Чемпионшипа, но не стоит недооценивать «Халл». В матче против «КПР» команда выглядела ничуть не хуже соперника, но удаление и слабая реализация подвели в той встрече хозяев. Pin-Up дает на победу «Халла» коэффициент 1.92.

«Дерби Каунти»: форма, ставки и прогноз

Уэйн Руни и его команда столкнулись с серьезными трудностями из-за нехватки средств и отсутствия кадров. Очень многие футболисты покинули клуб по окончании прошлого сезона. Также сильно психологически на игроков «Дерби Каунти» повлиял скандал, связанный с разгульным образом жизни их главного тренера.

Дыры в составе клубу пришлось залатывать в основном за счет молодых футболистов, которые выступали за молодежную команду. Для них это отличный шанс проявить себя в во втором по значимости дивизионе в Англии.

В прошлом сезоне команда Руни с трудом удержалась в Чемпионшипе, заняв спасительное 21-е место. В этом году клуб из Дерби не хочет доводить дело до валидольной концовки, поэтому перед футболистами стоит задача: сохранить место в первом английском дивизионе.

В Кубке Английской лиги «Дерби» в серии пенальти оказался сильнее «Солфорда» и прошел в 1/32 финала.

В предстоящей встрече против «Халла» команде не сможет помочь Джейсон Найт, который по-прежнему восстанавливается после травмы, полученной на тренировке в июле. Тогда Уэйн Руни подкатился под футболиста и повредил ему лодыжку.

Прогнозисты Betting Insider считают, что гости в этом матче являются фаворитами.. Pin-Up предлагает сделать ставку на то, что команда Руни одержит первую победу в сезоне. Кэф на такое событие – 4.05.

«Халл» – «Дерби Каунти»: Счет в последних матчах

«Халл» в пяти последних матчах не забил лишь в одном. Pin-Up предлагает сделать ставку на то, что обе команды забьют. Кэф – 1.78.



«Дерби Каунти» в 4 последних матчах из 5 не проигрывал. Рекомендуем поставить на Х2 с кэфом 1.83.

«Халл» – «Дерби Каунти»: статистика личных встреч





В 4 из 5 последних матчей между этими командами встреча завершалась победой «Дерби». Кэф на победу гостей – 4.05.

Лишь в одном из последних 11 матчей оба соперника смогли забить. Кэф на то, что хотя бы одна команда не сможет отличиться – 1.96.

В последних 3 очных встречах забивалось максимум два мяча. Pin-Up предлагает кэф 1.74 на ТМ 2,5.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Халл» – «Дерби Каунти» 18 августа в 21:45 можно будет посмотреть на сайте БК Фонбет. Для просмотра потребуется зарегистрироваться и иметь на счету определенную сумму.