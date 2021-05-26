Betting Insider

Азар хочет уйти из «Реала» летом. Кэф на переход в «ПСЖ» – 12.00!

автор Юрий Еремичев

Полузащитник Эден Азар может сменить клуб этим летом. Мадридцы выслушают предложения и готовы продать футболиста, а на эти средства получить Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе. 

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024-го. Игроком уже интересуются несколько топ-клубов, а «Рома» во главе с Моуриньо хочет арендовать полузащитника. Букмекеры оценили шансы нового клуба для Эдена.

Топ-4 клуба, куда может перейти Азар этим летом: 

  1. «ПСЖ» — 12.00
  2. «Челси» — 12.00
  3. «Ювентус» — 14.00
  4. Клуб из МЛС — 16.00

30-летний бельгиец перешел в «Реал» за сумму около 100 млн евро (без учета бонусов). В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за «Мадрид» во всех турнирах, забив 3 гола.

Куда перейдет Азар? Сможет ли уйти в это ТО? Пишите ваше мнение в комментариях!

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