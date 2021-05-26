Полузащитник Эден Азар может сменить клуб этим летом. Мадридцы выслушают предложения и готовы продать футболиста, а на эти средства получить Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024-го. Игроком уже интересуются несколько топ-клубов, а «Рома» во главе с Моуриньо хочет арендовать полузащитника. Букмекеры оценили шансы нового клуба для Эдена.

Топ-4 клуба, куда может перейти Азар этим летом:

«ПСЖ» — 12.00 «Челси» — 12.00 «Ювентус» — 14.00 Клуб из МЛС — 16.00

30-летний бельгиец перешел в «Реал» за сумму около 100 млн евро (без учета бонусов). В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за «Мадрид» во всех турнирах, забив 3 гола.

Куда перейдет Азар? Сможет ли уйти в это ТО? Пишите ваше мнение в комментариях!