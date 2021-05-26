Ибрагимович избежал дисквалификации за владение частью БК. Он заплатит 50 тысяч евро, «Милан» – 25

Златан Ибрагимович заплатит штраф в размере 50 тысяч евро за «финансовую заинтересованность в букмекерской компании».

Шведский нападающий «Милана» с 2018 года владеет частью букмекерской конторы Bethard в Мальте. Клуб Ибрагимовича, «Милан», также оштрафован на 25 тысяч евро.

УЕФА требует от Златана, чтобы он прекратил какую-либо букмекерскую деятельность, пока швед является профессиональным футболистом.

Ранее появилась информация, что 39-летний форвард может получить дисквалификацию на три года, но УЕФА не стало применять жесткие санкции в отношении футболиста. Златан еще может сыграть на Чемпионате Европы.

Источник: https://www.skysports.com/foot...