Betting Insider

Игрок из чемпионата Нидерландов подозревается в умышленном получении карточки ради прохода ставки

автор Михаил Даньшин

По сообщениям СМИ, игрок одного из роттердамских клубов специально получил желтую карточку, так как на данный исход была сделана ставка. В Роттердаме 2 клуба из высшей лиги: «Фейеноорд» и «Спарта», однако из какого именно клуба игрок не сообщается. 

Сам футболист отрицает свою вину. По сообщениям полиции, у них есть улики, которые могут доказать его вину: 

  • игрок нарушал правила далеко от своих ворот,
  • он не играл грубо до этого в сезоне,
  • плюс ко всему, футболист живет по соседству с человеком, который поставил на то, что именно он получит желтую карточку. 

Сообщается, что мужчина сделал ставку в размере 3000 евро, а выиграл 13 000.

Однако личность его установлена пользователями 

Спустя пару дней нидерландские СМИ сообщили, что пользователи соцсетей провели собственное расследование и выяснили личность того самого футболиста. Как было сказано, этим игроком являлся футболист одного из роттердамских клубов. Однако игроков, которые получили желтые карточки не так много, плюс ко всему – за грубое нарушение их еще меньше. 

Таким образом пользователи уверены, что этим футболистом является Том Бегелсдейк. На данный момент ему 30 лет, и почти всю карьеру он провел именно в Нидерландах. 

Странным считается матч против «ПСВ», сыгранный в январе. Игрок действительно  жестко играл весь первый тайм, и получил на второй компенсированной минуте заслуженную желтую карточку. 


А вы верите в такое стечение обстоятельств? 

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Wasso
70.7% WR2.52% ROI
Возможно, все мы люди) но с другой стороны, можно подогнать под договорняк, почти любое обстоятельство))
Ответить