По сообщениям СМИ, игрок одного из роттердамских клубов специально получил желтую карточку, так как на данный исход была сделана ставка. В Роттердаме 2 клуба из высшей лиги: «Фейеноорд» и «Спарта», однако из какого именно клуба игрок не сообщается.

Сам футболист отрицает свою вину. По сообщениям полиции, у них есть улики, которые могут доказать его вину:

игрок нарушал правила далеко от своих ворот,

он не играл грубо до этого в сезоне,

плюс ко всему, футболист живет по соседству с человеком, который поставил на то, что именно он получит желтую карточку.

Сообщается, что мужчина сделал ставку в размере 3000 евро, а выиграл 13 000.

Однако личность его установлена пользователями

Спустя пару дней нидерландские СМИ сообщили, что пользователи соцсетей провели собственное расследование и выяснили личность того самого футболиста. Как было сказано, этим игроком являлся футболист одного из роттердамских клубов. Однако игроков, которые получили желтые карточки не так много, плюс ко всему – за грубое нарушение их еще меньше.

Таким образом пользователи уверены, что этим футболистом является Том Бегелсдейк. На данный момент ему 30 лет, и почти всю карьеру он провел именно в Нидерландах.

Странным считается матч против «ПСВ», сыгранный в январе. Игрок действительно жестко играл весь первый тайм, и получил на второй компенсированной минуте заслуженную желтую карточку.





А вы верите в такое стечение обстоятельств?