Футболист поставил на то, что получит желтую карточку и наступил на соперника

26 июля 2019-го, в матче Кубка Шотландской лиги встречались «Элгин Сити» и «Хибернианс». Нападающий «Элгин Сити Кейн Хестер наступил на соперника, который лежал на газоне, за что справедливо был наказан желтой карточкой. Однако сделал он это не просто так. Оказалось, что игрок, а также несколько его партнеров по команде сделали ставку на желтую карточку как раз-таки Хестера.

«Элгин Сити» – команда из третьего дивизиона Шотландии. Та встреча осталась за «Хибернианс» – 2:0. Нарушение Хестера было на 30-й минуте при счете 1:0.

Перед этой встречей шотландец и вместе с партнерами сделали 5 ставок на желтую карточку. Прибыль составила 13 583 фунта.

Сам Хестер отрицает свою вину. На данный момент из-за локдауна новые слушания состоятся только летом.

Примечательно, что вынесения приговора Хестер продолжает карьеру. На данный момент у него 8 голов в 12 матчах.

Как вы считаете, если вина будет доказана, какое наказание он заслуживает? Напишите об этом в комментариях!