18 августа в 19:30 (МСК) «Ингулец» в домашнем матче сыграет с «Динамо» Киев. Встреча состоится в рамках четвертого тура Чемпионата Украины. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа «Ингулец» – 20.33;

Победа «Динамо» К – 1.14;

Ничья – 7.52.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

«Ингулец»: форма, ставки и прогноз

Петровский «Ингулец» в прошлом сезоне с трудом, но остался в элитном футбольном Чемпионате Украины. Все это благодаря двум победам на финишной прямой в чемпионате, где сначала был обыгран в гостях прямой конкурент в борьбе за выживание – «Олимпик» Донецк, а затем дома – «Львов».

В нынешнем сезоне Чемпионата Украины дела идут для петровской команды не лучшим образом. За три игры не удалось набрать ни одного очка, причем всего два забитых гола и девять пропущенных.

В последнем из туров был проигрыш в гостях от «Десны» (0:2). Все шло к первым набранным очкам, но немного не хватило: за последние пять минут игры было пропущено два гола.

Команде из Петрово не сможет помочь из-за проблем со здоровьем капитан команды Лупашко. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу ФК «Ингулец» пользователи нашего прогнозов не оставили. А вот на Ф1 (2,5) оставили 33% наших пользователей.

Победу ФК «Ингулец» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 20.33. Хороший кэф дают на событие Ф1 (2,5), вы можете поставить на него за 1.70.

«Динамо» Киев: форма, ставки и прогноз

«Динамо» Киев прошлый сезон провел на высоте: забрал золотые медали Чемпионата Украины и проиграл только одну встречу за 26 игр. И прилично оторвался от второго донецкого «Шахтера» на 11 очков.

Текущий сезон Чемпионата Украины киевская команда начала бодро, выиграв все три стартовые игры. Забили в них восемь голов и пропустили всего один. В последнем туре был обыгран «Минай» (2:0), где по голу на свой счет записали еще в первом тайме Буяльский и Рамирес.

Последнюю свою официальную игру киевляне провели в итальянской Монце с миланским «Интером», где уступили (0:3), проведя только один удар в створ ворот соперника при их восьми ударах.

Цыганков был лучшим снайпером киевлян в прошедшем Чемпионате Украины и вторым среди всех игроков, забив 12 мячей.

У киевского «Динамо» есть ряд травмированных игроков, которые не смогут помочь команде в предстоящей игре: Попов, Бурда, Костевич, Вербич, Супряга, Беседин, Каргбо. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу киевской команды капперы нашего сайта оставили большинство прогнозов, а именно 66%.

На победу «Динамо» Киев в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.14. Неплохой кэф дают на Ф2 (-1,5), за 1.42 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Ингулец» – «Динамо» Киев: счет в последних матчах

У обеих команд в последних четырех сыгранных встречах было минимум два гола за время матча, а в четырех больше двух. Pin-Up.ru предлагает отличный кэф 1.50 на событие «ТБ (2,5)»



В четырех последних сыгранных играх ФК «Ингулец» лишь в одной не смог отличиться. Клуб также забил один гол в гостях донецкому «Шахтеру». Киевляне забивали тоже в трех из четырех последних игр. На то, что обе команды забьют дают отличный кэф в Pin-Up.ru, за 2.57.

«Ингулец» – «Динамо» Киев: статистика личных встреч





«Динамо» Киев в двух сыгранных очных играх выиграл с разницей в два мяча и больше. Неплохой кэф дают Ф2 (-2) за 1.63.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов