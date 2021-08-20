21 августа в 19:30 (МСК) «Интер» примет «Дженоа». Матч состоится в рамках 1-го тура итальянской Серии А. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

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«Интер»: форма, ставки и прогноз

«Интер» – чемпион Серии А прошлого сезона начнет защиту титула матчем с «Дженоа» в родных стенах. В нынешнее межсезонье у миланцев произошли серьезные кадровые изменения.

По окончании сезона команду покинул Антонио Конте, приведший «Интер» к скудетто. На его место пришел Симоне Индзаги, долгое время не без успеха возглавлявший «Лацио».

Говоря об исполнителях, стоит отметить, что «Интер» отпустил своего основного голеадора Ромелу Лукаку, а также хавбека Ашрафа Хакими, выручив за этих игроков внушительную сумму.

Заменить ушедших призваны Эдин Джеко, Хакан Чалханоглу и Дензель Дюмфрис, причем стоит отметить, что первые двое достались клубу бесплатно.

Говоря о потерях «Интера» стоит сказать о Кристиане Эриксене, который, по всей видимости, в этом сезоне не сыграет из-за проблем с сердцем. Предварительный состав на предстоящую игру можно увидеть здесь.

Тем не менее, миланский клуб традиционно является одним из фаворитов чемпионата, букмекеры дают на победу команды Индзаги в сезоне Серии А – 4.50.

В предстоящем матче «Интер» идет явным фаворитом, его победу можно взять за 1.37.

«Дженоа»: форма, ставки и прогноз

«Дженоа» по итогам прошлого сезона заняла 11 место, намного отстав от зоны еврокубков, а от тройки неудачников оторвавшись всего на 9 очков. По прогнозам букмекеров в нынешнем сезоне команда из Генуи будет также вести борьбу за выживание.

Как и «Интер», генуэзцы потеряли лидера атаки – Эльдор Шомуродов перешел в «Рому» Жозе Моуринью. Больше серьезных потерь у команды Давида Баллардини нет, среди приобретений можно выделить арендованных защитника Зиньо Вайнхосдена из «Интера», хавбека Эрнани из «Пармы», а также опытного голкипера Сиригу, перешедшего в клуб в статусе свободного агента.

Генуэзцы уже провели первый официальный матч в новом сезоне, обыграв в первом раунде Кубка страны «Перуджу» (3:2), причем к десятой минуте «Дженоа» уступала со счетом 0:2.

По мнению аналитиков «Дженоа» – явный аутсайдер матча с «Интером». Для тех, кто верит в генуэзцев или не верит в «Интер» можно попробовать подстраховаться и взять Ф2 (+1,5) за 1.83.

«Интер» – «Дженоа»: счет в последних матчах

Очевидный тренд, исходя из последних матчей обоих клубов – ТБ 2,5. В 4 из 5 последних игр каждой из команды пробивался «верх». Кэф на данный вариант ставки – 1.67. Котировка на ТБ 3 идет за 2.12.



«Интер» – «Дженоа»: статистика личных встреч

Статистика личных встреч для гостей неутешительна. В последних пяти матчах «Дженоа» проигрывала с сухим счетом, пропуская не менее двух мячей. Заиграть сухую победу «Интера» можно за 2.05, взять П1 (-1,5) также предлагают за 2,05.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Интер» – «Дженоа» можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1», а также на сайте Sportbox.ru. Трансляция начнется 21 августа в 19:30.