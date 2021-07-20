Приглашение на интервью: помоги нам сделать Betting Insider лучше
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Привет, каппер!
Мы благодарны за то, что ты пользуешься нашим приложением – спасибо! И мы хотим сделать его лучше и удобнее – в этом нам можешь помочь только ты.
Как? Все просто: мы приглашаем тебя на пользовательское интервью. Оно займет не больше часа твоего времени – и точно поможет улучшить наш продукт.
Согласен? Просто ответь на один вопрос в гуглформе и оставь адрес почты, чтобы мы могли с тобой связаться и выбрать время для интервью.
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
52.1% WR2.98% ROI