Приглашение на интервью: помоги нам сделать Betting Insider лучше

Привет, каппер!

Мы благодарны за то, что ты пользуешься нашим приложением – спасибо! И мы хотим сделать его лучше и удобнее – в этом нам можешь помочь только ты.

Как? Все просто: мы приглашаем тебя на пользовательское интервью. Оно займет не больше часа твоего времени – и точно поможет улучшить наш продукт.

Согласен? Просто ответь на один вопрос в гуглформе и оставь адрес почты, чтобы мы могли с тобой связаться и выбрать время для интервью.