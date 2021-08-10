Интервью с Margo&Andrey: проигрыш в 22 тысячи рублей и поездка на матч Россия – Англия

Всем привет! В чате «Вопрос-ответ» мы взяли интервью у каппера Margo&Andrey. Вот актуальная статистика девушки, у которой каждому есть чему поучиться:

ROI – 32.62%;

Банк – 8 361 062;

Количество ставок – 520.

Мы спросили ее о подходе к ставкам, как она добилась такого успеха и многое другое.

1. Расскажи, что привело тебя к ставкам? Сколько ты уже в беттинге?

В беттинге я с 2016 года. Раньше терпеть не могла футбол, всегда бесило, когда муж лежа на диване смотрел за играми «Спартака» и орал, как неугомонный. Но все изменил случай. В 2016 году муж участвовал в акции одной пивоваренной компании, где надо было угадывать гимны стран хозяев Евро-2016 и сделать репост. Так получилось, что он попал в число победителей, кто поедет на матч Россия – Англия, но т.к. сделано это было с моего аккаунта, естественно, поехала я. Вот так я и полюбила футбол.

Смотреть вживую матч – это было что-то, особенно гол нашей сборной в добавленное время. Эмоции просто непередаваемые. Сразу после возвращения домой начала изучать информацию про беттинг и делать ставки. Но суммы ставлю небольшие – просто, чтобы интереснее было смотреть матч.

2. А как муж и семья реагируют на то, что ты ставишь?

Поскольку муж и привил мне любовь к футболу, то относится нормально, даже помогает мне со ставками. Он больше увлекается ставками. Муж с 8 лет и до армии занимался футболом: говорит, если бы не рост, то вполне мог играть в каком-нибудь клубе, так как был вратарем. Ставки для нас больше хобби, всю зарплату сливать, конечно же, мы не собираемся.





3. Самый долгий лузсктрик? И какой у тебя был самый крупный проигрыш?

Сейчас максимум 3-4 матча, потом делаю перерыв. Раньше и до 10 доходило, азарт брал свое, но это все в прошлом.

4. К интервью присоединились и другие капперы со своими вопросами. Первым из них был «Губернатор от народа». Вот его впорос: чему нужно больше уделять времени перед игрой – анализу статистических данных или движению линии?

Конечно, статистике. Движение линии – это совсем не то, на что надо обращать внимание. Тут может получится так, что какой-нибудь богатенький тип поставил 2-3 млн на победу той или иной команды, и сразу идет смена кэфа. А так я сама обычно предпочитаю ставки в лайве, прематч ставлю редко.

5. А где вы с мужем работаете, если не секрет? Доход со ставок за месяц как-то можно сравнить с вашей зарплатой?

Доход со ставок? Нет, конечно. Тем более, что и доход не всегда бывает.





6. А на что ты обычно ставишь? Есть ли предпочтения в каком-нибудь чемпионате? Или наоборот, на матчи какого клуба/чемпионата ты бы никогда не поставила?

Ставлю обычно в лайве, когда коэффициент становится более 2.00. Предпочтение, конечно же, на европейские чемпионаты. В основном Англия и Италия. Также на РПЛ ставлю. Тут, в основном, на лидеров. Или когда разница в один мяч. Ведь проигрывающая команда обычно раскрывается в концовке, что часто чревато для них. Кроме того, ЛЧ и ЛЕ.

7. Почему ты предпочитаешь ставить в лайве? И смотришь ли ты матчи, на которые ставишь?

В лайве ставлю только на те матчи, которые смотрю сама. Не понимаю, как можно делать лайв-ставку, не видя сам матч. В лайве просыпается дикий азарт.

8. Вопрос от каппера «Джалил Мамедов2»: какие ставки ты делаешь в лайве? На что обращаешь внимание, и как часто доверяешься интуиции?

Обычно, ставки на ТБ и ТМ меня не интересуют. На ТМ могу поставить, но только для подстраховки, когда все равно буду в плюсе.

9. Какой самый большой кэф у тебя зашел? Расскажи, что это была за ставка и когда?

У букмекера самый большой выигрышный кэф был в матче чемпионата Франции. Играл «Лион», правда, не помню с кем. Было это года 3-4 назад. В том сезоне «Лион» часто вырывал победы на последних – даже не минутах, а секундах. Тогда удалось с 1000 рублей заработать 8 тысяч с небольшим. В экспрессах обычно не везет, муж только как-то поймал коэффициент 15.30 всего за три матча.





10. А в каких БК вы играете с мужем? Меняете конторы или ставите только в одной?

Мужу нравится Winline, ему там частенько ништяки подкидывают в виде фрибетов. Сама раньше была на «Марафоне», правда, не тот который наш. Нравились там линии – очень понятно для меня.

11. Вопрос от каппера «Даниил Симонов1»: вы бы посоветовали делать ставки знакомому?

Если он не разбирается в спорте, то ни в коем случае. Потому что вначале всегда проигрыш, пока не определишься, на чем можно остановиться и какие ставки делать. Я вот, например, люблю лайвы и тоталы с ОЗ. Для себя я нашла эти ставки. Кому-то нравится просто ставить на победу.

12. Вопрос от каппера «Джалил Мамедов2»: пользуешься ли ты какими либо сервисами для анализа матчей?

Скажу честно, каперов стараюсь особо не слушать и не читать, полагаюсь только на себя. А доп. сервисы для меня – это статистика.

13. А как управляешь банком? Берешь какую-то сумму от основного банка, чтобы полайвить?

Конечно, определенную сумму. Максимум половину от банка. Раньше, правда, обжигались не раз, поставив весь банк на, казалось бы, 100%-ый выигрыш, а оборачивалось все плачевно.





14. А какой у тебя был самый обидный проигрыш? Что это был за матч?

Самый обидный – это когда я случайно вместо «вывести деньги с БК» случайно положила деньги на счет. А чтобы вывести эти деньги, надо было заиграть 90% положенной суммы.

Была Австралийская Лига, точнее даже кубок. «Сидней» играл с аутсайдером. Австралийская Лига самая забивная считалась, а «Сидней» тогда вообще всех громил. Ну вот я и поставила все 22 000 на то, что будет ТБ (0,5) с кэфом 1.10. Ну, и конечно же никто из команд не забил в основное время, зато как только началось добавленное, сразу два мяча влетели в ворота аутсайдера в течение 5 минут. Хотелось тогда напиться и забыться. Даже на некоторое время забросила ставки. Месяца три не подходила и мужа отговаривала.

Задам два контрольных блиц-вопроса от редакции:

1. Кто выиграет РПЛ-2021/22?

2. Вытащит ли Карпин сборную на ЧМ?

Муж говорит, что выиграет «Спартак», но мне кажется, что «Зенит» возьмет РПЛ. Что насчет Карпина, то шансы конечно есть – буду верить в это.

Вопрос от каппера «Губернатор от народа»: соблюдаешь какие-нибудь приметы? Слышал, что многие люди используют их для уверенности в себе.

О да, есть такое. Сны – самая главная примета моя. Если приснилось, что условный «Мадрид» выиграл какой-то матч, то обязательно ставлю против – срабатывает процентов на 80 (т.е. в 8 из 10 случаях).

💞 Супер! Спасибо большое за увлекательное интервью, было очень приятно с тобой пообщаться.

Спасибо Вам и Вашему проекту за возможность делать ставки и выигрывать призы.

Друзья! Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@tribuna.com или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).