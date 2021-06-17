Напишем лучшие материалы о ставках вместе? Да, вы можете публиковаться в блоге Betting Insider

Привет, каппер!

Ежедневно в блоге появляются материалы от редакции: от обзоров коэффициентов до новостей спорта и бизнеса. И мы благодарны пользователям, которые регулярно читают материалы – спасибо! Сегодня мы хотим поговорить о том, как ваши посты могут попадать в блог редакции.

Вау! Я могу написать в блог?

Да. Мы всегда ищем талантливых авторов с экспертизой в беттинге, которые могут публиковаться в блоге и получать внимание аудитории. Все, что нужно, – ответить на вопрос: вы хотели бы публиковаться в блоге Betting Insider?

Да, я хочу публиковать свои материалы в блоге!

Супер! Напишите на почту editorial@betting.team с темой письма «Пост в блог Betting Insider» – редакторы рассмотрят заявку и дадут обратную связь. Мы открыты к обсуждению тем ваших материалов, а также бесплатного анонсирования, которые вы можете получить от команды редакции.

Ждем ваших писем. Еще раз почта для связи: editorial@betting.team. Вперед!